Microsoft выпустит лимитированную консоль Xbox Series X и геймпад в стиле Губки Боба

Компания Microsoft вместе с Best Buy, Paramount Game Studios и GameMill анонсировали новую лимитированную консоль Xbox Series X с геймпадом в стиле Губки Боба в рамках коллаборации с файтингом Nickelodeon All-Star Brawl 2.
Ограниченная партия будет доступна для покупки с 7 марта 2024 года по цене $699. На текущий момент консоль можно будет приобрести только в США.
Напомним, что Nickelodeon All-Star Brawl 2 — это файтинг-кроссовер, разработанный Fair Play Labs и изданный GameMill Entertainment. Выход игры состоялся в 2023 году. В проекте вы можете сразиться с любимыми персонажами Nickelodeon: Губкой Бобом, Черепашками-ниндзя, Сквидвардом, Джимми Нейтроном и многими другими.
Чего так многие прутся от этого треша, особенно взрослые.
А почему нельзя?? Ты из консерваторов?
Просто дизайн такой странный, наверное каждому своё.
Бокс выглядит забавно, но пад как кал.
А если подумать???
Я хотел бы себе лимитивный бокс и даже со спанчем я себе взял. Но пад не красивый