Microsoft выпустит лимитированную консоль Xbox Series X и геймпад в стиле Губки Боба

В этой игре вы можете выбрать своего любимого персонажа из множества мультфильмов Nickelodeon и показать свои навыки в бою. Вы будете сражаться на разных аренах, используя удары, приёмы и специальные атаки, чтобы выбросить своих соперников за пределы экрана. Вы также можете пройти сюжетную кампанию, где вам предстоит спасти вселенную Nickelodeon от злого Влада Плазмиуса из «Дэнни-призрак».

Nickelodeon All-Star Brawl 2 включает в себя многих известных персонажей, таких как Губка Боб, Сквидвард, Найджел Торнберри, аватар Корра, Джимми Нейтрон и многие другие.

Также стоит отметить, что игра получила улучшенную графику, больше режимов игры, полную озвучку и поддержку кросс-плея.