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Nickelodeon All-Star Brawl 2 07.11.2023
Экшен, Аркада, Мультиплеер, Файтинг, Платформер
5.8 12 оценок

Microsoft выпустит лимитированную консоль Xbox Series X и геймпад в стиле Губки Боба

Simple Jack
Новости

Компания Microsoft вместе с Best Buy, Paramount Game Studios и GameMill анонсировали новую лимитированную консоль Xbox Series X с геймпадом в стиле Губки Боба в рамках коллаборации с файтингом Nickelodeon All-Star Brawl 2.

Ограниченная партия будет доступна для покупки с 7 марта 2024 года по цене $699. На текущий момент консоль можно будет приобрести только в США.

Напомним, что Nickelodeon All-Star Brawl 2 — это файтинг-кроссовер, разработанный Fair Play Labs и изданный GameMill Entertainment. Выход игры состоялся в 2023 году. В проекте вы можете сразиться с любимыми персонажами Nickelodeon: Губкой Бобом, Черепашками-ниндзя, Сквидвардом, Джимми Нейтроном и многими другими.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Kenn1y

Чего так многие прутся от этого треша, особенно взрослые.

2
-zotik-

А почему нельзя?? Ты из консерваторов?

0
Kenn1y -zotik-

Просто дизайн такой странный, наверное каждому своё.

0
-zotik-

Бокс выглядит забавно, но пад как кал.

0
СнопакДоминатор

А если подумать???

-1
-zotik- СнопакДоминатор

Я хотел бы себе лимитивный бокс и даже со спанчем я себе взял. Но пад не красивый

0