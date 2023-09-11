на главную
об игре
NieR: Replicant 23.04.2010
7.3 289 оценок

Утечка: Каталог PS Plus Extra и Premium в сентябре пополнят NieR Replicant, Civilization 6 и еще несколько игр

©
butcher69
Новости

Анонс игр PlayStation Plus Extra и Premium на сентябрь 2023 года запланирован на эту неделю, но, как обычно, billbil-kun заранее представил часть новой линейки игр для PS5 и PS4, которые появятся в каталоге в этом месяце:

  • NieR Replicant ver.1.22474487139...
  • Star Ocean: The Divine Force
  • 13 Sentinels: Aegis Rim
  • Civilization 6
  • Sniper Ghost Warrior Contracts 2
  • Unpacking

В список вошли весьма популярные игры, например NieR Replicant ver.1.22474487139..., ремейк приквела к NieR: Automata, первоначально вышедший в Японии в 2010 году. Civilization 6 также является отличным дополнением к каталогу для поклонников стратегических игр или даже для тех, кто просто хочет приобщиться к этому жанру.

В любом случае, не стоит забывать, что все вышеперечисленное - это лишь небольшое знакомство с полным списком новых дополнений PlayStation Plus Extra, который будет официально представлен компанией Sony в среду, 13 сентября.

2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
ZackSnyder

лучше б автомату добавили.

0
-zotik-

В репликанте тоже нет русского?

0
BoT_TaK_BoT

из этого интересен только репликант, но он блин без русского. надеюсь это просто слухи и раздача все таки будет другой

0
Ирония Твоя

пфф

0