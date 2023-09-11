Утечка: Каталог PS Plus Extra и Premium в сентябре пополнят NieR Replicant, Civilization 6 и еще несколько игр ©

Анонс игр PlayStation Plus Extra и Premium на сентябрь 2023 года запланирован на эту неделю, но, как обычно, billbil-kun заранее представил часть новой линейки игр для PS5 и PS4, которые появятся в каталоге в этом месяце:

NieR Replicant ver.1.22474487139...

Star Ocean: The Divine Force

13 Sentinels: Aegis Rim

Civilization 6

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Unpacking

В список вошли весьма популярные игры, например NieR Replicant ver.1.22474487139..., ремейк приквела к NieR: Automata, первоначально вышедший в Японии в 2010 году. Civilization 6 также является отличным дополнением к каталогу для поклонников стратегических игр или даже для тех, кто просто хочет приобщиться к этому жанру.

В любом случае, не стоит забывать, что все вышеперечисленное - это лишь небольшое знакомство с полным списком новых дополнений PlayStation Plus Extra, который будет официально представлен компанией Sony в среду, 13 сентября.