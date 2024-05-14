Good Smile представила фигурку 2B из NieR: Automata в виде стоппера для лапши

Компания Good Smile объявила о том, что фигурка для заваривания лапши FuRyu NieR: Automata 2B будут продавать за пределами Японии. Она появится в 1 квартале 2025 года и будет стоить 33,99 доллара.

Фигурка 2B облачена в свое традиционное платье из игры и аниме-адаптации NieR: Automata. Она сидит, опираясь на руки. Одна нога приподнята, так что ее можно усадить на край чашки или полки, а другая свисает вниз. Высота фигурки составит около пяти дюймов.

В Японии, где лапшу быстрого приготовления особенно ценят, есть специальный класс фигурок — нудл-стопперы. Суть в том, что вы ставите фигурку на крышку контейнеров. Они удерживают верхний край упаковки, пока лапша заваривается. Впрочем, благодаря своей конструкции они также могут располагаться на полках, книгах, коробках и других предметах.