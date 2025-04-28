Йоко Таро, создатель серии NieR, хотел бы создать новую игру

Поклонники серии NieR уже давно ждут новой игры из серии. Если все будет так, как захочет Йоко Таро, создатель саги, то новая игра обязательно появится.
В интервью Famitsu Йоко Таро спросили, хотел бы он сделать продолжение NieR или расширить другую игру, над которой он уже работал. Ответ разработчика был положительным: "Можно сказать и так. Я бы хотел сделать продолжение, которое все так ждут".
Во время беседы Таро также спросили о его текущих и будущих проектах. Он рассказал, что у него есть в работе один проект, но пока он не может о нем ничего сказать.
если как nier automata, то лучше не надо
Надеюсь в этот раз у него получится игра
Я буду ждать❤
Вот би била Драконий Драгун ремак
Хочет - пусть создает. Мы ждем Аутомата-2
Какая нафиг продолжение? Кому оно нужно? Есть же Voice of Cards от гениального гения. Шитдевр похлеще аутоматЫ.
Я вообще не понимаю что он ждет и почему те же сквары не наняли еще делать новую часть серии на фоне успеха самой ниер и стеллар блейд, спрос на такие игры высок как никогда