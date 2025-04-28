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NieR: Automata 07.03.2017
Экшен, Слэшер, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.6 3 014 оценок

Йоко Таро, создатель серии NieR, хотел бы создать новую игру

Gruz_ Gruz_

Поклонники серии NieR уже давно ждут новой игры из серии. Если все будет так, как захочет Йоко Таро, создатель саги, то новая игра обязательно появится.

В интервью Famitsu Йоко Таро спросили, хотел бы он сделать продолжение NieR или расширить другую игру, над которой он уже работал. Ответ разработчика был положительным: "Можно сказать и так. Я бы хотел сделать продолжение, которое все так ждут".

Во время беседы Таро также спросили о его текущих и будущих проектах. Он рассказал, что у него есть в работе один проект, но пока он не может о нем ничего сказать.

11
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Человек-Анекдот

если как nier automata, то лучше не надо

10
Real Slim Shady

Надеюсь в этот раз у него получится игра

7
Krasotka_20

Я буду ждать❤

5
Сдал Пост Малоне

Вот би била Драконий Драгун ремак

1
AndralStormborn

Хочет - пусть создает. Мы ждем Аутомата-2

1
Yoshemitsu

Какая нафиг продолжение? Кому оно нужно? Есть же Voice of Cards от гениального гения. Шитдевр похлеще аутоматЫ.

1
Kamishini1993

Я вообще не понимаю что он ждет и почему те же сквары не наняли еще делать новую часть серии на фоне успеха самой ниер и стеллар блейд, спрос на такие игры высок как никогда