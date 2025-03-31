Создатели NieR забавно отреагировали на заявления Сюхэя Ёсиды

На днях бывший исполнительный директор PlayStation Сюхэй Ёсида поделился откровениями о влиянии NieR: Automata на японскую игровую индустрию. По его словам, слэшер от PlatinumGames сыграл значительную роль в развитии жанра и в целом помог сохранить интерес к японским играм на мировой арене.

Такое заявление не осталось без внимания самих создателей игры. Ёко Таро и продюсер Ёсукэ Сайто отреагировали на слова Ёсиды в типичной для них ироничной манере.

Я польщен, что NieR: Automata получает похвалу, но именно продюсер Сайто приказал: «Не беспокойтесь о приеме за рубежом, сделайте игру, ориентированную на Японию.

— написал Ёко Таро.

Ёко Таро отметил, что именно Сайто настоял на том, чтобы NieR: Automata создавалась в первую очередь для японской аудитории, не ориентируясь на Запад. По его словам, продюсер тогда заявил:

Ёко-сану невозможно сделать игру, ориентированную на зарубежный рынок, так что (хотя бы) постарайся создать проект для Японии.

Сайто, в свою очередь, уточнил, что его слова были не столь категоричными:

Мы японцы, поэтому не стоит изо всех сил пытаться понравиться зарубежной аудитории. Но если собрать всех, кто любит японские игры, созданные японцами (в данном случае Ёко Таро — единственным и неповторимым), то получится около миллиона человек. Наверное… Может быть…

Ёко Таро на это лишь усмехнулся:

Разве мы не говорим одно и то же? (Lol).

Продолжение NieR: Automata по-прежнему остается открытым вопросом. Впрочем, по слухам, в этом году могут наконец появиться официальные новости о возможном сиквеле.