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NieR: Automata 07.03.2017
Экшен, Слэшер, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.6 2 953 оценки

Создатели NieR забавно отреагировали на заявления Сюхэя Ёсиды

Gutsz Gutsz

На днях бывший исполнительный директор PlayStation Сюхэй Ёсида поделился откровениями о влиянии NieR: Automata на японскую игровую индустрию. По его словам, слэшер от PlatinumGames сыграл значительную роль в развитии жанра и в целом помог сохранить интерес к японским играм на мировой арене.

Слух: PlatinumGames покажет сиквел NieR: Automata уже в этом году

Такое заявление не осталось без внимания самих создателей игры. Ёко Таро и продюсер Ёсукэ Сайто отреагировали на слова Ёсиды в типичной для них ироничной манере.

Я польщен, что NieR: Automata получает похвалу, но именно продюсер Сайто приказал: «Не беспокойтесь о приеме за рубежом, сделайте игру, ориентированную на Японию.

— написал Ёко Таро.

Ёко Таро отметил, что именно Сайто настоял на том, чтобы NieR: Automata создавалась в первую очередь для японской аудитории, не ориентируясь на Запад. По его словам, продюсер тогда заявил:

Ёко-сану невозможно сделать игру, ориентированную на зарубежный рынок, так что (хотя бы) постарайся создать проект для Японии.

Сайто, в свою очередь, уточнил, что его слова были не столь категоричными:

Мы японцы, поэтому не стоит изо всех сил пытаться понравиться зарубежной аудитории. Но если собрать всех, кто любит японские игры, созданные японцами (в данном случае Ёко Таро — единственным и неповторимым), то получится около миллиона человек. Наверное… Может быть…

Ёко Таро на это лишь усмехнулся:

Разве мы не говорим одно и то же? (Lol).

Продолжение NieR: Automata по-прежнему остается открытым вопросом. Впрочем, по слухам, в этом году могут наконец появиться официальные новости о возможном сиквеле.

Слух: PlatinumGames покажет сиквел NieR: Automata уже в этом году
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Max Rolens

Вот и молодцы... делали игру для своих, а понравилась всему миру...

8
Пользователь ВКонтакте

Тут что показательно - "ценности", которые пихают на западе, даже на западе ширнармассам никуда не уперлись. А вот эта якобы японщина - она всем понятна и не отвратительна // Александр Ковалёв

5
Пользователь ВКонтакте

орнул знатно ...шел 2025 где асасин крид в главной роли негр самурай ,аудитория терпил будет жрать то что им подадут на торелочке так что плювать на всё это дерьмо ! // West Best

1
SOLUS5678

Хорошо что не ориентировались на западную аудиторию. Молодцы!.

1
SToNkSBiBa

Главное, по моему скромному мнению, делать игру, которая понравится в первую очередь самому разработчику, ничто не препятствует творческой жилке в таком случаи, а если следовать повестки, то получится очередной Avowed или Dragon Age: The Veilguard

0