Слух: PlatinumGames покажет сиквел NieR: Automata уже в этом году

Выйдя почти десять лет назад, NieR: Automata стала для многих выдающейся игрой последних лет. Творение PlatinumGames сразу же стало настоящим новаторским проектом, а отличный геймплей, шикарная атмосфера и прекрасный художественный подход к повествованию и звуку сделали его одной из лучших игр поколения.
С тех пор миллионы игроков познакомились с миром Nier, а сама серия по праву может считаться одной из самых популярных франшиз Square Enix благодаря вселенной, которую обожают во всей игровой индустрии. Сейчас IP приближается к своему 15-летию, и похоже, что до крупного анонса осталось не так уж много времени.
Так, Даниэль Камило (Daniel Camilo) из GamesIndustry заявил, что у него есть внутренняя информация о следующем проекте PlatinumGames, которая, согласно его словам, работает над «продолжением NieR: Automata» и собирается анонсировать игру уже в этом году. Пока о самой игре ничего не известно, хотя и предполагается, что она готовится к выходу в 2027 году, если компания будет придерживаться той же стратегии, что и в случае с Automata.
Разумеется, информация не подкреплена никакими официальными источниками. Ни Square Enix, ни PlatinumGames сами не давали комментариев по поводу сиквела NieR: Automata, ограничиваясь лишь небольшими намеками и расплывчатыми заявлениями, поэтому, несмотря на большую вероятность, все же лучше дождаться официальных заявлений от компаний о дальнейшей судьбе серии.
будем снова надеяться на лучшее. пусть уже хоть как-нибудь развивают серию Nier и Drakengard
И что за историю они там намутят, если в оригинале она закончена // Миша Калинин
Верим. Надеемся. Ждём.
Даже не верится, что 10 лет прошло уже.
Надеюсь будет новая история с новыми персонажами а мир пусть тот же будет
Ну, поглядим. Интересно, опять на 1000 лет отмотают?
но история закончена, какой смысл доить?!
наверное сделают связь как у Replicant с Automata - мир тот же, хотя и с разницей в несколько тысяч лет
там был сюжет?
Как бы это одна из лучших вселенных в плане сюжета.
Там был охрененный сюжет, но чтобы его полностью узнать игру надо пройти три раза.
Оххх, там такой лор у вселенной и ниер это точно не начало и не конец истории
Это те PlatinumGames из которых ушли ключевые геймдизайнеры? А последняя их игра - убогая адванчура Bayonetta Origins? А еще им так нечего делать находясь на подсосе у Тeam Ninja с сиквелом Ninja Gaiden, что им только делать новую Nier. A! Еще ж был "Проект GG" который сделал press F WP