Слух: PlatinumGames покажет сиквел NieR: Automata уже в этом году

Выйдя почти десять лет назад, NieR: Automata стала для многих выдающейся игрой последних лет. Творение PlatinumGames сразу же стало настоящим новаторским проектом, а отличный геймплей, шикарная атмосфера и прекрасный художественный подход к повествованию и звуку сделали его одной из лучших игр поколения.

С тех пор миллионы игроков познакомились с миром Nier, а сама серия по праву может считаться одной из самых популярных франшиз Square Enix благодаря вселенной, которую обожают во всей игровой индустрии. Сейчас IP приближается к своему 15-летию, и похоже, что до крупного анонса осталось не так уж много времени.

Так, Даниэль Камило (Daniel Camilo) из GamesIndustry заявил, что у него есть внутренняя информация о следующем проекте PlatinumGames, которая, согласно его словам, работает над «продолжением NieR: Automata» и собирается анонсировать игру уже в этом году. Пока о самой игре ничего не известно, хотя и предполагается, что она готовится к выходу в 2027 году, если компания будет придерживаться той же стратегии, что и в случае с Automata.

Разумеется, информация не подкреплена никакими официальными источниками. Ни Square Enix, ни PlatinumGames сами не давали комментариев по поводу сиквела NieR: Automata, ограничиваясь лишь небольшими намеками и расплывчатыми заявлениями, поэтому, несмотря на большую вероятность, все же лучше дождаться официальных заявлений от компаний о дальнейшей судьбе серии.