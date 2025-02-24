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NieR: Automata 07.03.2017
Экшен, Слэшер, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.6 2 870 оценок

Square Enix проведёт трансляцию к 15-летию серии NieR

butcher69
Новости

Компания Square Enix анонсировала праздничную трансляцию, посвящённую 15-летию серии NieR. Она состоится 19 апреля 2025 года и продлится 2 часа 30 минут. Поклонников ждут анонсы событий и товаров, а также разговор с разработчиками. В рамках трансляции состоится мини-выступление.

В программе примут участие:

  • Хироки Ясумото (Pod 042, NieR: Automata),
  • Йосуке Сайто (продюсер серии),
  • Йоко Таро (креативный директор),
  • Кэйити Окабэ (композитор),
  • Такахиса Таура (геймдизайнер NieR: Automata).

Продажи NieR: Automata недавно превысили 9 миллионов копий. Издание The End of YoRHa Edition доступно на Nintendo Switch, а оригинальная версия – на PS4, Xbox и PC.

Кроме того, аниме-адаптация NieR: Automata Ver1.1a завершила свой показ, представив альтернативную интерпретацию сюжета. Также в апреле 2025 года выйдет альбом NieR: Piano Journeys, который обещает подарить поклонникам новые музыкальные впечатления.

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