Square Enix проведёт трансляцию к 15-летию серии NieR

Компания Square Enix анонсировала праздничную трансляцию, посвящённую 15-летию серии NieR. Она состоится 19 апреля 2025 года и продлится 2 часа 30 минут. Поклонников ждут анонсы событий и товаров, а также разговор с разработчиками. В рамках трансляции состоится мини-выступление.
В программе примут участие:
- Хироки Ясумото (Pod 042, NieR: Automata),
- Йосуке Сайто (продюсер серии),
- Йоко Таро (креативный директор),
- Кэйити Окабэ (композитор),
- Такахиса Таура (геймдизайнер NieR: Automata).
Продажи NieR: Automata недавно превысили 9 миллионов копий. Издание The End of YoRHa Edition доступно на Nintendo Switch, а оригинальная версия – на PS4, Xbox и PC.
Кроме того, аниме-адаптация NieR: Automata Ver1.1a завершила свой показ, представив альтернативную интерпретацию сюжета. Также в апреле 2025 года выйдет альбом NieR: Piano Journeys, который обещает подарить поклонникам новые музыкальные впечатления.