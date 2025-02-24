Square Enix проведёт трансляцию к 15-летию серии NieR

Компания Square Enix анонсировала праздничную трансляцию, посвящённую 15-летию серии NieR. Она состоится 19 апреля 2025 года и продлится 2 часа 30 минут. Поклонников ждут анонсы событий и товаров, а также разговор с разработчиками. В рамках трансляции состоится мини-выступление.

В программе примут участие:

Хироки Ясумото (Pod 042, NieR: Automata),

Йосуке Сайто (продюсер серии),

Йоко Таро (креативный директор),

Кэйити Окабэ (композитор),

Такахиса Таура (геймдизайнер NieR: Automata).

Продажи NieR: Automata недавно превысили 9 миллионов копий. Издание The End of YoRHa Edition доступно на Nintendo Switch, а оригинальная версия – на PS4, Xbox и PC.

Кроме того, аниме-адаптация NieR: Automata Ver1.1a завершила свой показ, представив альтернативную интерпретацию сюжета. Также в апреле 2025 года выйдет альбом NieR: Piano Journeys, который обещает подарить поклонникам новые музыкальные впечатления.