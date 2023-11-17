Square Enix выпустила еще одну кавер-версию трека City Ruins в честь 6-летия NieR:Automata

Официальный YouTube-канал Square Enix Music опубликовал гитарную кавер-версию композиции "City Ruins из NieR:Automata, приуроченную к празднованию шестой годовщины игры. Композиция была написана Кейичи Окабе, а аранжировку и исполнение этого трека выполнил Таканори Гото. Данная композиция была вырезана из официальной трансляции шестой годовщины NieR:Automata.

Фактически это уже вторая гитарная аранжировка того же трека, выполненная тем же исполнителем. Первая была представлена в прошлом месяце.

Напомним, что NieR:Automata вышла в 2017 году на PlayStation 4 и PC, затем в 2018 году последовал релиз и на Xbox One. Кроме того, в 2022 году NieR:Automata также стала доступна и на Nintendo Switch. По последним статистическим данным, общее количество проданных копий NieR:Automata преодолело отметку в 7,5 млн экземпляров.