Square Enix выпустила еще одну кавер-версию трека City Ruins в честь 6-летия NieR:Automata

Официальный YouTube-канал Square Enix Music опубликовал гитарную кавер-версию композиции "City Ruins из NieR:Automata, приуроченную к празднованию шестой годовщины игры. Композиция была написана Кейичи Окабе, а аранжировку и исполнение этого трека выполнил Таканори Гото. Данная композиция была вырезана из официальной трансляции шестой годовщины NieR:Automata.
Фактически это уже вторая гитарная аранжировка того же трека, выполненная тем же исполнителем. Первая была представлена в прошлом месяце.
Напомним, что NieR:Automata вышла в 2017 году на PlayStation 4 и PC, затем в 2018 году последовал релиз и на Xbox One. Кроме того, в 2022 году NieR:Automata также стала доступна и на Nintendo Switch. По последним статистическим данным, общее количество проданных копий NieR:Automata преодолело отметку в 7,5 млн экземпляров.
Тут даже не знаешь что написать. Аранжировка, композиция мало чем отличаются от миллионов, уже выложенных в сети. В любом случае для раскрытия данной темы, одной гитары недостаточно.
А новую Nier не планируют выпустить? Или так и будут всякие форспокены выпускать?
Когда вторая часть от тех же разрабов
лучшеб не музычку рандомную записали а видяшку с юбкой тк кроме юбки и того что под ней в игре ничего интересного нет