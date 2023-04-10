Niffelheim стала доступна в Google Play Pass ©

Niffelheim, популярная 2D-ролевая игра на выживание, разработанная Ellada Games, стала доступна в Google Play Pass. Теперь игроки могут наслаждаться игрой со всеми премиальными функциями без рекламы и покупок в приложении.

Игра Niffelheim, действие которой происходит в мире скандинавской мифологии, сочетает в себе элементы выживания, исследования и боя. В игре игроки берут на себя роль храброго воина-викинга, которому поручено выжить в суровом и неумолимом мире Ниффельхейма. В игре есть процедурно сгенерированный мир, а это означает, что каждое прохождение будет предлагать уникальный опыт.

«Мы очень рады представить Niffelheim в Google Play Pass», — заявили разработчики из Ellada Games. «Мы считаем, что это позволит еще большему количеству игроков испытать игру и погрузиться в мир скандинавской мифологии».

Niffelheim предлагает глубокий и захватывающий игровой процесс с огромным количеством оружия, доспехов и магических предметов, которые можно открывать и собирать. Игроки должны собирать ресурсы и создавать оружие и инструменты, чтобы помочь им выжить в опасной среде. В игре также есть сложная система крафта, которая позволяет игрокам создавать широкий спектр предметов, от простых инструментов до мощного оружия.

Игра уже получила большое количество поклонников и признание критиков с момента своего первого выпуска. Его хвалили за красивое оформление, атмосферный саундтрек и увлекательный игровой процесс.