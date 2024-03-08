Nightingale получила первое крупное обновление

Nightingale - одна из нескольких игр на выживание, вышедших в раннем доступе и ставших хитом на старте 2024 года. Несмотря на то, что игра не имеет такого успеха, как Palworld и Enshrouded, она привлекла немалую аудиторию и, похоже, будет расти по мере того, как разработчики из Inflexion Games будут улучшать Nightingale в течение периода раннего доступа.
В связи с этим разработчики представили первое крупное обновление для игры, которое включает в себя множество исправлений ошибок и улучшений геймплея. Кроме того, Inflexion раскрыла обновленную дорожную карту, дающую игрокам представление о том, куда движется Nightingale.
Одним из самых важных аспектов обновления 0.1.1 являются исправления различных ошибок, блокирующих прогрессию. Подобные проблемы приводят к быстрому оттоку игроков, поэтому их устранение в кратчайшие сроки является ключевым моментом в развитии. Это далеко не единственное исправление. Список исправлений довольно обширен, поэтому ожидайте, что при следующем входе в игру вы заметите несколько значительных изменений.
Что потенциально более интересно, так это обновленная дорожная карта. В ней пока не упоминаются контентные обновления, но важные обновления качества жизни, которые игроки хотят видеть в игре. Это и улучшение фермерства, и обновление хранилищ, и крафтинг, и столь желанный оффлайн-режим. Ознакомиться с полной дорожной картой можно на официальной странице.
Nightingale уже доступна на ПК.