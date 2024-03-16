Разработчики Nightingale недовольны состоянием игры, но обещают всё исправить

Аарин Флинн, глава Inflexion Games, сообщил, что есть аспекты Nightingale, которыми студия недовольна. К счастью, за его признанием следует обещание, что исправления и улучшения уже в пути, включая новый патч, направленный на устранение отключений от игры.
Nightingale вышла в раннем доступе 20 февраля, но имела проблемы с серверами. Ситуацию усугубляло требование всегда быть онлайн перед запуском: на практике многие игроки не могли играть.
«Мы потратили много времени, читая ваши соображения в Интернете, проверяя Discord, просматривая ваши стримы и строя наши планы на следующий этап игры», — сказал Флинн. «Тем не менее, есть некоторые вещи, которые нас не устраивают в игре, будь то отключение сети, некоторые улучшения качества жизни, которые мы хотели бы представить, или другие вещи в игре, которые отсутствуют или не совсем хороши.
Мы прилагаем все усилия, чтобы решить эти проблемы прямо сейчас и обеспечить вам наилучшие игровые возможности. В связи с этим уже готовится патч, который решит одну из наших самых больших проблем, а именно отключения сети».
Координатор сообщества Марибель Диас заявила, что приоритетом студии на ближайшие недели будет «совершенствование текущего игрового процесса», что включает в себя исправление ошибок, исследование сбоев и сетевых ошибок, балансировку игрового процесса и удаление эксплойтов.
«Мы также рассматриваем улучшения качества жизни, которые не займут много времени, но окажут большое влияние на игроков», — сказала Диас.
Inflexion планирует улучшить ИИ существ, добавить больше типов оружия и характеристик NPC, внести изменения в системы строительства и сделать доступным ранее обещанный автономный режим Nightingale.