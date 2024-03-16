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об игре
Nightingale 20.02.2024
Экшен, Выживание, Кооператив
7.4 132 оценки

Разработчики Nightingale недовольны состоянием игры, но обещают всё исправить

monk70
Новости

Аарин Флинн, глава Inflexion Games, сообщил, что есть аспекты Nightingale, которыми студия недовольна. К счастью, за его признанием следует обещание, что исправления и улучшения уже в пути, включая новый патч, направленный на устранение отключений от игры.

Nightingale вышла в раннем доступе 20 февраля, но имела проблемы с серверами. Ситуацию усугубляло требование всегда быть онлайн перед запуском: на практике многие игроки не могли играть.

«Мы потратили много времени, читая ваши соображения в Интернете, проверяя Discord, просматривая ваши стримы и строя наши планы на следующий этап игры», — сказал Флинн. «Тем не менее, есть некоторые вещи, которые нас не устраивают в игре, будь то отключение сети, некоторые улучшения качества жизни, которые мы хотели бы представить, или другие вещи в игре, которые отсутствуют или не совсем хороши.

Мы прилагаем все усилия, чтобы решить эти проблемы прямо сейчас и обеспечить вам наилучшие игровые возможности. В связи с этим уже готовится патч, который решит одну из наших самых больших проблем, а именно отключения сети».

Координатор сообщества Марибель Диас заявила, что приоритетом студии на ближайшие недели будет «совершенствование текущего игрового процесса», что включает в себя исправление ошибок, исследование сбоев и сетевых ошибок, балансировку игрового процесса и удаление эксплойтов.

«Мы также рассматриваем улучшения качества жизни, которые не займут много времени, но окажут большое влияние на игроков», — сказала Диас.

Inflexion планирует улучшить ИИ существ, добавить больше типов оружия и характеристик NPC, внести изменения в системы строительства и сделать доступным ранее обещанный автономный режим Nightingale.

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