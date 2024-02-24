СТРИМ: Опять выживач - оцениваем ранний доступ Nightingale

Когда впервые был показан трейлер Nightingale многие игроки заинтересовались. Викторианский сеттинг, со стимпанком, магией и электричеством отдавал духом приключений ранней фантастики. Нам, практически, обещали интерактивное приключение в духе Жюль Верна — такое трудно пропустить! Но как оно на самом деле? Попробуем выяснить.
Плеер с трансляцией появится после ее начала.
Мнения первых игроков сильно разделились, так что без личного погружения игре трудно оценить. Как сильно сломан ранний доступ? Есть-ли потенциал для развития, или поддерживать разработчиков рублем не имеет смысла? Почему в отзывах так часто поднимается тема актрис жанра “для взрослых”? Будем оценивать и изучать данный выживач!
В очередной выживач (с мечтами о других релизах на стримах) погрузятся GRAF_RAGE и 4efy. Присоединяйтесь к нам сегодня на платформах YouTube, Twitch и VK Play live — стартуем в 18:00 по мск!
для версии 0.1 раннего доступа игра выглядит довольно неплохо