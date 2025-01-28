Segnetofaza выпустила русификатор для ремейка Ninja Gaiden 2 Black

Анна Сегнет (Segnetofaza) сообщила о выпуске первой версии русификатора для недавнего ремейка Ninja Gaiden 2 Black.

По её словам, русификатор завершен на 90% - выполнен ручной перевод недостающей части игры.

Интегрированы кириллические шрифты, и игра корректно обрабатывает русский текст. Интегрирован оригинальный перевод диалогов от СофтКлаб.

Из известных проблем: текст в некоторых местах переведён без литературизации, требуется вычитка и согласование с лором вселенной. Кроме того, отсутствует нормальный перевод названий комбо-атак у оружия.

Тем не менее, пользователи уже сейчас смогут с комфортом пройти игру на русском языке.