Создатель Ninja Gaiden 4 хочет вернуть популярность классическим экшенам

Анонс Ninja Gaiden 4 оказался одним из самых больших сюрпризов последних месяцев, равно как и то, что игра выйдет уже в этом году, и это будет не единственный проект в ближайшем будущем.

Однако именно игра, которая разрабатывается PlatinumGames (в сотрудничестве с Team Ninja), сейчас наиболее важна. В интервью Xbox Wire режиссер и продюсер игры Юджи Накао признался, что Ninja Gaiden 4 не просто должна понравиться новым и уже существующим фанатам, но и выполнить более сложную задачу.

Накао рассказал о том, что вырос в «золотой век» 3D-экшенов, когда такие игры, как Ninja Gaiden Black и Devil May Cry, доминировали в чартах видеоигр. По его словам, в наши дни такие игры стали встречаться гораздо реже, особенно после того, как стали популярны экшен-ролевые игры от FromSoftware.

Разработчик хочет, чтобы Ninja Gaiden 4 стала не только квинтэссенцией жанра hack and slash, но и его возрождением:

Если она сможет занять свое место в истории современного слэшер-экшена и стать новым эталоном жанра, я буду в восторге. А если Ninja Gaiden 4 послужит искрой, которая возродит ажиотаж вокруг слэшеров, то это будет еще лучше.

Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S