Сверхбыстрый roguelite "Ninja or Die: Shadow of the Sun" выйдет на ПК в Steam 2 августа ©

Лондонский (Великобритания) издатель инди-игр Marvelous Europe и японский разработчик инди-игр Nao Games объявили, что их сверхбыстрый Roguelite «Ninja or Die: Shadow of the Sun» выходит на ПК в Steam 2 августа 2023 года. Чтобы отпраздновать предстоящий выпуск, предварительная демоверсия Ninja or Die: Shadow of the Sun теперь доступна для загрузки в Steam до 17 июля.

Ninja or Die: Shadow of the Sun — это сверхбыстрая игра в жанре roguelite, вдохновленная японским фольклором, в которой вам предстоит освоить жестокий и точный платформер в этом слиянии экстремальной скорости и управления одной кнопкой. мертвы и хотят большего. Вы обычный карманник, превращенный катаклизмом в смертоносного ниндзя с молниеносной подвижностью. Продавец рамена становится самураем.