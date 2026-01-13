В новом трейлере Nioh 3 представлено издание SteelBook Launch Edition

Koei Tecmo и Team Ninja выпустили новый трейлер Nioh 3, представляющий издание SteelBook Launch Edition — специальное издание, которое будет включать в себя стилбук, два бонусных DLC (талисман «Счастливый Тануки Тэцукэ» и талисман «Нэцукэ Кусагани») и, конечно же, копию игры.

Наиболее интересным элементом является сам стилбук, который, как вы можете видеть, отличается ценным произведением искусства, «сложенным» между двумя сторонами, на котором изображён главный герой приключения в образе самурая, с катаной в руке, наблюдающий за происходящим.

Выходящая на ПК и PS5 6 февраля, Nioh 3 призвана перезапустить серию игр в стиле soulslike от Team Ninja с главой, которая на бумаге выглядит очень многообещающей благодаря настоящему главному герою — Такечиё Токугаве, сыну Иэясу Токугавы.

В альтернативной реальности Nioh 3 Такечиё провозглашён наследником сёгуната, но внезапное нападение орды ёкаев во главе с его братом Кунимацу вынуждает его бежать и организовать миссию по отвоеванию территории.