Симулятор жизни в киберпанковом городе Nivalis получил новый трейлер ©

После подтверждения релиза Nivalis в 2024 году, авторы многообещающей инди-игры с атмосферой киберпанка вернулись, чтобы показать новые кадры на Tokyo Game Show 2023.

Антиутопическое будущее, нарисованное разработчиками ION LANDS, фактически является одним из главных героев шоу, организованного 505 Games для японской выставки. Итальянский издатель представил публике новый трейлер Nivalis. Видеоролик дает еще одну возможность взглянуть на яркий город Нивалис - футуристический мегаполис, который вот-вот утонет в океане.

Однако прежде чем затонуть, жители Нивалиса готовы пойти на все, чтобы добиться успеха: от преступных группировок, занимающихся торговлей человеческими органами, до более честных лапшичных и ночных клубов. Начиная с самых низов, игрокам предстоит попытаться построить свою судьбу в Нивалисе, в киберпанковом приключении со структурой, вдохновленной жанром симулятора жизни.

На данный момент ожидается, что Nivalis будет эксклюзивом для ПК, а запуск игры назначен на 2024 год.