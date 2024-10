Для No Man's Sky вышло жуткое контентное обновление The Cursed

Сегодня Hello Games представила и выпустила новое обновление для No Man's Sky под названием The Cursed, приуроченное к Хэллоуину. Это экспедиция, где игрокам предстоит бороться за сохранение контроля над реальностью, погружаясь в сумеречную вселенную на границе измерений. Здесь день и ночь сменяются в неестественном темпе, а игроки сталкиваются с видениями и голосами из другого измерения.

Одним из ключевых элементов обновления стал новый корабль Boundary StarShip — первая летающая тарелка в игре, с дизайном, вдохновленным творчеством Ганса Гигера. Также была добавлена защита от разрушения реальности — устройство Anomaly Suppressor, заменившее стандартную защиту экзокостюма.

Исследуя призрачные миры, игроки будут сталкиваться с новыми опасными существами и масштабными боссами, ранее не встречавшимися в игре. В рамках экспедиции гипердвигатель отключен, что вынуждает игроков перемещаться между звездами с помощью древних порталов, а таинственные голоса будут предлагать подсказки и секреты.

По завершению The Cursed игроки получат уникальные награды: экзокостюм в стиле Ктулху, питомцев и звездолет Boundary Herald. Экспедиция продлится около трёх недель. Hello Games также отметила успех предыдущего обновления Aquarius, которое добавило рыбалку, и пообещала ещё несколько сюрпризов до конца года, включая патч для PS5 Pro, который выйдет 7 ноября.