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No Man's Sky 09.08.2016
Экшен, Симулятор, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика , Виртуальная реальность
7.5 4 281 оценка

Для No Man's Sky вышло жуткое контентное обновление The Cursed

butcher69
Новости

Сегодня Hello Games представила и выпустила новое обновление для No Man's Sky под названием The Cursed, приуроченное к Хэллоуину. Это экспедиция, где игрокам предстоит бороться за сохранение контроля над реальностью, погружаясь в сумеречную вселенную на границе измерений. Здесь день и ночь сменяются в неестественном темпе, а игроки сталкиваются с видениями и голосами из другого измерения.

Одним из ключевых элементов обновления стал новый корабль Boundary StarShip — первая летающая тарелка в игре, с дизайном, вдохновленным творчеством Ганса Гигера. Также была добавлена защита от разрушения реальности — устройство Anomaly Suppressor, заменившее стандартную защиту экзокостюма.

Исследуя призрачные миры, игроки будут сталкиваться с новыми опасными существами и масштабными боссами, ранее не встречавшимися в игре. В рамках экспедиции гипердвигатель отключен, что вынуждает игроков перемещаться между звездами с помощью древних порталов, а таинственные голоса будут предлагать подсказки и секреты.

По завершению The Cursed игроки получат уникальные награды: экзокостюм в стиле Ктулху, питомцев и звездолет Boundary Herald. Экспедиция продлится около трёх недель. Hello Games также отметила успех предыдущего обновления Aquarius, которое добавило рыбалку, и пообещала ещё несколько сюрпризов до конца года, включая патч для PS5 Pro, который выйдет 7 ноября.

22
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
saa0891

Разрабы конечно просто восхищают, столько времени поддерживать и улучшают игру, выпускать столько контента с добавление кучи интересных механик и элементов, экспедиции, на протяжении стольких лет, придётся опять игру ставить.

8
Gut Ferrier

Самое смешное то, что на выпуске этой игры, почему-то все говорили что это шлак недоланный)))

-4
FinistEG Gut Ferrier

На выходе так и было, но я всё равно её сразу купил.

Правда уже давно не запускал. Пройдена только основа и первая зкспа.

4
saa0891 Gut Ferrier

Очевидно потому что на релизе эта игра была действительно обрубком в котором большинство того что обещали не было сделано, другое дело что разрабы сделали дорожную карту и переделали игру, в итоге до сих пор выпускают для неё тонны контента, по мимо экспедиций совсем недавно выходила тоже большая обнова в которой добавили огромное количество новых визуальных эффектов, новую флору, фауну, новые погодные эффекты и различные геймплейные фишки.

3
ResponsibleAila

Тут дело не только в поддержке, а еще в том что разрабы обожают эту игру и получают максимальный кайф от создания DLC для неё, короче им просто нравится это делать.

1
макс 1111

Здесь я с тобой согласен

0
z8TiREX8z

Если кто не знал, у игры сейчас скидка 60%, можно купить по 760

2
ValSpain

в егс бесплатно раздали

0
Ивасик

Видимо, интерес к NMS скатывается вниз. Игра держится только за счет новых экспедиций, но интерес к ним быстро пропадает. Нужна новая игра, имхо.

0
Neikotori

Так они уже давно делают новую игру, основная команда над ней работает. И в этом вся ирония - маленькая команда, оставленная на поддержку NMS, делает НАМНОГО больше, чем большинство более крупных команд разрабов в других играх.

5