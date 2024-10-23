Для No Man's Sky вышло жуткое контентное обновление The Cursed

Сегодня Hello Games представила и выпустила новое обновление для No Man's Sky под названием The Cursed, приуроченное к Хэллоуину. Это экспедиция, где игрокам предстоит бороться за сохранение контроля над реальностью, погружаясь в сумеречную вселенную на границе измерений. Здесь день и ночь сменяются в неестественном темпе, а игроки сталкиваются с видениями и голосами из другого измерения.
Одним из ключевых элементов обновления стал новый корабль Boundary StarShip — первая летающая тарелка в игре, с дизайном, вдохновленным творчеством Ганса Гигера. Также была добавлена защита от разрушения реальности — устройство Anomaly Suppressor, заменившее стандартную защиту экзокостюма.
Исследуя призрачные миры, игроки будут сталкиваться с новыми опасными существами и масштабными боссами, ранее не встречавшимися в игре. В рамках экспедиции гипердвигатель отключен, что вынуждает игроков перемещаться между звездами с помощью древних порталов, а таинственные голоса будут предлагать подсказки и секреты.
По завершению The Cursed игроки получат уникальные награды: экзокостюм в стиле Ктулху, питомцев и звездолет Boundary Herald. Экспедиция продлится около трёх недель. Hello Games также отметила успех предыдущего обновления Aquarius, которое добавило рыбалку, и пообещала ещё несколько сюрпризов до конца года, включая патч для PS5 Pro, который выйдет 7 ноября.
Разрабы конечно просто восхищают, столько времени поддерживать и улучшают игру, выпускать столько контента с добавление кучи интересных механик и элементов, экспедиции, на протяжении стольких лет, придётся опять игру ставить.
Самое смешное то, что на выпуске этой игры, почему-то все говорили что это шлак недоланный)))
На выходе так и было, но я всё равно её сразу купил.
Правда уже давно не запускал. Пройдена только основа и первая зкспа.
Очевидно потому что на релизе эта игра была действительно обрубком в котором большинство того что обещали не было сделано, другое дело что разрабы сделали дорожную карту и переделали игру, в итоге до сих пор выпускают для неё тонны контента, по мимо экспедиций совсем недавно выходила тоже большая обнова в которой добавили огромное количество новых визуальных эффектов, новую флору, фауну, новые погодные эффекты и различные геймплейные фишки.
Тут дело не только в поддержке, а еще в том что разрабы обожают эту игру и получают максимальный кайф от создания DLC для неё, короче им просто нравится это делать.
Здесь я с тобой согласен
Если кто не знал, у игры сейчас скидка 60%, можно купить по 760
в егс бесплатно раздали
Видимо, интерес к NMS скатывается вниз. Игра держится только за счет новых экспедиций, но интерес к ним быстро пропадает. Нужна новая игра, имхо.
Так они уже давно делают новую игру, основная команда над ней работает. И в этом вся ирония - маленькая команда, оставленная на поддержку NMS, делает НАМНОГО больше, чем большинство более крупных команд разрабов в других играх.