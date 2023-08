Hello Games отпраздновали 7-ю годовщину No Man's Sky и намекнули на следующее крупное обновление ©

Компания Hello Games празднует седьмую годовщину выхода No Man's Sky, вспоминая многочисленные обновления, выпущенные после запуска игры, а также анонсируя следующее обновление - ECHOES. Вот сообщение, которым основатель Hello Games Шон Мюррей хотел поделиться с сообществом разработчиков No Man's Sky:

Просматривая видео, я чувствую себя немного ошеломленным тем путешествием, которое мы прошли за эти годы. Семь лет назад мы впервые увидели, как игроки по всему миру начали исследовать созданную нами вселенную. Я не могу описать, каково это было. Это уже была кульминация пяти предыдущих лет очень напряженной работы нашей крошечной команды (средний размер команды составлял всего 6 человек, а на момент запуска - всего 15). Мы знали, что это начало пути, но не ожидали, каким диким он окажется. Я работаю над этой игрой почти треть своей жизни, и она оказалась успешнее, чем мы когда-либо планировали или мечтали. Не всегда было легко, но путеводной звездой для нас всегда были игроки и сообщество. За каждым обновлением, каждым видеороликом, каждой особенностью и строчкой в патч-ноте стоит команда, которая очень сильно переживает за эту игру. Мы еще многое хотим попробовать, многое нам еще интересно. Следующий шаг на этом пути уже не за горами. Совсем скоро мы расскажем путешественникам о ECHOES. Последние семь лет и, конечно, годы разработки, предшествовавшие запуску, не были бы столь успешными без вашей поддержки, и мы хотим поблагодарить вас за то, что вы были с нами в этом путешествии. Наше путешествие продолжается. Большое спасибо за вашу поддержку.

Как вы, несомненно, помните, запуск No Man's Sky был не самым удачным. Многие функции отсутствовали, что привело к разочарованию поклонников, не говоря уже о том, что версия для ПК имела ряд проблем с производительностью во время релиза. Однако независимая британская компания-разработчик обеспечила одно из самых впечатляющих возвращений в игровой индустрии, выпустив 35 бесплатных обновлений, в которых были переработаны все аспекты игры. Игра также была выпущена на многие другие платформы, включая Nintendo Switch и, совсем недавно, MacOS с оптимизацией Apple Silicon.

Похоже, что Hello Games еще далеко не закончила работу над No Man's Sky, поэтому в будущем ожидается множество новых обновлений, начиная с ECHOES.