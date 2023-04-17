Hello Games выпустили небольшое обновление 4.23 для No Man's Sky ©

Компания Hello Games выпустила новое обновление No Man's Sky для ПК и объявила, что оно скоро появится на всех других платформах, на которых доступна игра. Это обновление 4.23 (на PS5 оно значится как обновление 4.023). Это небольшое обновление, исправляющее некоторые проблемы с последним крупным обновлением Interceptor.

Полный текст патча, которым поделилась Hello Games для No Man's Sky, гласит следующее: "

Привет всем, спасибо всем, кто играл в обновление Interceptor, особенно тем, кто нашел время сообщить о возникших проблемах через Zendesk или консольную систему отчетов. Мы внимательно прислушиваемся к вашим отзывам и выявили и исправили ряд проблем. Эти исправления включены в патч 4.23, который уже доступен в Steam и скоро появится на других платформах. Исправление ошибки связано с проблемой сбоя потока. Мы продолжим выпускать исправления по мере выявления и устранения проблем. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, пожалуйста, сообщите нам об этом, отправив сообщение об ошибке. Спасибо, Hello Games.

Таким образом, это незначительное исправление, но оно решает всегда неприятную проблему вылетов и сбоев. Таким образом, игроки No Man's Sky должны теперь испытывать меньше проблем при игре.