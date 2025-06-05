No Man's Sky получит улучшенную версию для Nintendo Switch 2

Hello Games выпустила специальный ролик No Man’s Sky, в котором официально подтверждена бесплатная поддержка Nintendo Switch 2. Обновление станет доступно 5 июня и принесёт масштабные улучшения для всех обладателей новой консоли.

Версия для Switch 2 заметно преобразилась: теперь в ней используются 4K-текстуры, DLSS от Nvidia и технология Dynamic Super Resolution, что обеспечивает более чёткую картинку и стабильную частоту кадров как в портативном, так и в стационарном режимах. Также реализовано сенсорное и гироскопическое управление, улучшен интерфейс и добавлены функции кроссплатформенной игры и кросс-сохранений.

По словам сооснователя студии Шона Мюррея, визуальное качество Switch 2 приближается к уровню современных домашних консолей. А те, кто только начинает своё путешествие по бескрайней галактике, получат доступ ко всем апдейтам за девять лет — от появления новых звёзд и планет до рыбалки и охоты за окаменелостями.

No Man’s Sky уже доступна на всех основных платформах, включая PS5, Xbox Series X/S и ПК.