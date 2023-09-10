No Man's Sky протестировали на Nintendo Switch с поддержкой AMD FSR 2.0 ©

No Man's Sky - космический RPG-симулятор на выживание, изначально столкнулся с непростым запуском еще в 2016 году. Однако разработчики превзошли свои первоначальные обещания и создали очень играбельную вещь, которая продолжает привлекать новых игроков на платформах ПК, PlayStation и Xbox. Примечательно, что в октябре 2022 года игра стала доступна на портативной консоли Nintendo Switch, известной своими ограниченными аппаратными возможностями.

Nintendo Switch использует процессор NVIDIA с графической архитектурой Maxwell. Несмотря на свои аппаратные ограничения, это портативное устройство приобрело невероятную популярность. Он появился на рынке до того, как современные системы на базе Windows, такие как Steam, Ayaneo или ASUS, начали менять индустрию портативных игр благодаря своей мощной встроенной графике. Эта графика теперь может поддерживать передовые методы масштабирования, иногда сопровождаемые трассировкой лучей. Однако большинство геймеров отдают предпочтение более высокой частоте кадров, а не улучшенному качеству изображения на маленьком экране Switch.

Аппаратные ограничения Switch делают его непригодным для игр с высоким разрешением, не говоря уже о поддержке технологий трассировки лучей или масштабирования. Некоторые могут задаться вопросом, может ли окончательное разрешение 1200×720 эффективно выиграть от технологий масштабирования. Такая технология может лишь до некоторой степени повысить качество и не может волшебным образом генерировать пиксели, отсутствующие в исходном изображении. Следовательно, игры, работающие с более низким разрешением, всегда будут выглядеть хуже, чем игры, ориентированные на разрешение 1080p, 1440p или 4K.

Эту проблему можно увидеть в некоторых играх Switch, в которых в настоящее время используется технология AMD FidelityFX Super Разрешение 1.0, которая, в отличие от FSR 2.0, использует простую технику масштабирования без временных данных. Тем не менее, разработчики No Man's Sky пошли на смелый шаг и интегрировали в свою игру модифицированную версию AMD FSR 2. Хотя особенности этих настроек остаются нераскрытыми, вполне вероятно, что они включают в себя специальные профили масштабирования для работы с низкими разрешениями или оптимизации, предназначенные для графики с низким энергопотреблением.

На видео с накала BloomingTails, обновленная версия No Man's Sky демонстрирует заметно более гладкий внешний вид с уменьшенным псевдонимами и более визуально привлекательным отображением. Приведенные скриншоты наглядно демонстрируют, что 3D-объекты теперь выглядят более четкими, а также заметны улучшения в фоновом освещении, в котором мерцание уменьшено.

До обновления в No Man's Sky были проблемы со стабильностью, которые часто приводили к сбоям при исследовании густонаселенных планет, изобилующих флорой и фауной. Хотя возможно, что были сделаны некоторые оптимизации для решения проблемы низкой средней частоты кадров (около 15 кадров в секунду) в таких сценариях, обновленная версия с FSR 2.0 не только выглядит лучше, но и работает лучше: средний FPS составляет 19-20 кадров в секунду. К сожалению, в игре по-прежнему время от времени случаются сбои, что указывает на необходимость дальнейшего внимания со стороны разработчиков.