No Man's Sky стала доступна на компьютерах Mac ©

В прошлом году на мероприятии Apple WWDC 2022 компания Hello Games объявила, что No Man's Sky выйдет на Mac и iPad к концу года. Хотя флагманская игра не увидела свет в прошлом году, она наконец-то доступна на ноутбуках и настольных компьютерах Apple. Несколько дней назад основатель компании Шон Мюррей опубликовал в Твиттере пару эмодзи с яблоком.

Согласно Hello Games, No Man's Sky будет доступна для Mac с сегодняшнего дня. В игре будут представлены все обновления контента, выпущенные за последние семь лет, что позволяет предположить, что игра будет полностью готова. Если вы хотите получить игру, она оптимизирована для компьютеров Mac с процессором Apple Silicon и некоторых компьютеров Mac на базе Intel.

Как упоминалось ранее, No Man's Sky поддерживает кросс-игру, позволяя пользователям Mac присоединиться к игрокам с Xbox 1, Xbox X, Sbox S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, а также VR. Обратите внимание, что игра уже поддерживает совместимость с VR, что означает, что она может быть анонсирована для AR-гарнитуры Apple в понедельник на мероприятии Apple WWDC 2023.

Что касается производительности, No Man's Sky оптимизирована для внутреннего SSD-накопителя Mac, что позволит ускорить время загрузки. Благодаря поддержке MetalFX Upscaling и Meta 3 игра сможет обеспечить графическую производительность на уровне игровых консолей. Кроме того, благодаря оптимизации флагманская игра будет потреблять меньше энергии, что является существенным плюсом, если вы хотите играть в игру на MacBook Air или MacBook Pro.

Что касается доступности, No Man's Sky будет доступна бесплатно для пользователей, которые уже скачали игру через Steam. Игра доступна на компьютерах Apple Silicon Mac mini, iMac, Mac Studio, MacBook Air и MacBook Pro. Что касается компьютеров Mac на базе Intel, игра будет доступна на машинах с процессором Intel Core i5 с 8 ГБ оперативной памяти и видеокартой Radeon Pro 570X 4 ГБ и 20 ГБ памяти. Вы можете скачать No Man's Sky через Steam прямо сейчас, а в ближайшем будущем игра появится в Mac App Store.