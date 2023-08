Появились новые подробности следующего обновления для No Man's Sky, где игроки встретят скрытую расу роботов ©

Разработчики из независимой студии Hello Games уже на протяжении семи лет не перестают развивать огромную вселенную No Man's Sky. Совсем недавно они отправили игроков уже в десятую экспедицию с собственной сюжетной аркой, а теперь они готовят масштабное обновление с новым контентом для игры. Следующий бесплатный патч принесет в No Man's Sky новую расу, сюжет, корабли и еще больше контента.

Подробности обновления для No Man's Sky раскрыли журналисты из портала GamesRadar, которые опубликовали материал раньше запланированного срока, но из интернета уже нельзя ничего скрыть. Как сообщается, в обновлении Echoes будет представлена новая раса роботов. Роботы в No Man's Sky, на самом деле, являются представителями давно скрытой расы, которая будет в полной мере раскрыта в сюжетной части расширения.

Новое обновление позволит игрокам участвовать в мистических "ритуалах" и различных заданиях, чтобы получать детали и ресурсы. Заработанные материалы можно будет потратить на постройку собственного робота.

Помимо роботов, в обновлении No Man's Sky Echoes появятся новые пиратские грузовые корабли, на которых игроки смогут принять участие в новых космических сражениях. Наконец, разработчики из Hello Games устранили различные проблемы с рендерингом и общей стабильностью игры. Улучшения должны будут заметить игроки на всех платформах.

Расширение No Man's Sky Echoes выйдет уже 24 августа на ПК и консолях.