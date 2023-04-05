Трейлер масштабного обновления Interceptor для No Man's Sky ©

Всего несколько недель назад в No Man's Sky вышло обновление Fractal, приуроченное к запуску PSVR2, но компания Hello Games уже вернулась с очередным масштабным обновлением. Названное Interceptor, это последнее бесплатное обновление теперь доступно для всех версий игры, и оно представляет еще больше улучшений и новых возможностей.

Обновление названо в честь нового класса кораблей — разнообразных перехватчиков. Эти корабли, оснащенные технологией Sentinel, имеют особый внешний вид и требуют новых ресурсов и технологий для использования своих уникальных способностей. Кроме того, обновление добавляет реактивные ранцы Sentinel и мультиинструменты Sentinel, которыми можно экипироваться.

Еще одно важное дополнение - испорченные миры. Некоторые планеты будут окутаны фиолетовой дымкой - они были повреждены, на них растут загадочные кристаллы, а охраняют их новые причудливые формы Стражей. На этих планетах также есть новые здания, которые можно исследовать, ресурсы, которые можно найти, и разбитые перехватчики, которые можно спасти.

В игре появились новые типы врагов, такие как гигантские паукообразные чудовища и их приспешники, а также смертоносные испорченные дроны с усовершенствованным оружием. Если вы играли в версию для PSVR2, это обновление внесет некоторые улучшения, такие как улучшение графики и новые элементы управления наручным интерфейсом.

Функция "Чудеса", добавленная в обновлении Fractal, теперь настраивается, позволяя вам создавать собственные каталоги чудес, в которых собраны все ваши любимые открытия. Наконец, появились капитальные корабли Sentinel, с которыми можно вступать в бой. Если вы достаточно опытны, вы сможете уничтожить эти огромные космические корабли, очистив свой статус Wanted и получив ценные награды.

Полная версия примечаний к патчу доступна здесь, если вы хотите узнать больше.