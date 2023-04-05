Трейлер масштабного обновления Interceptor для No Man's Sky

Всего несколько недель назад в No Man's Sky вышло обновление Fractal, приуроченное к запуску PSVR2, но компания Hello Games уже вернулась с очередным масштабным обновлением. Названное Interceptor, это последнее бесплатное обновление теперь доступно для всех версий игры, и оно представляет еще больше улучшений и новых возможностей.
Обновление названо в честь нового класса кораблей — разнообразных перехватчиков. Эти корабли, оснащенные технологией Sentinel, имеют особый внешний вид и требуют новых ресурсов и технологий для использования своих уникальных способностей. Кроме того, обновление добавляет реактивные ранцы Sentinel и мультиинструменты Sentinel, которыми можно экипироваться.
Еще одно важное дополнение - испорченные миры. Некоторые планеты будут окутаны фиолетовой дымкой - они были повреждены, на них растут загадочные кристаллы, а охраняют их новые причудливые формы Стражей. На этих планетах также есть новые здания, которые можно исследовать, ресурсы, которые можно найти, и разбитые перехватчики, которые можно спасти.
В игре появились новые типы врагов, такие как гигантские паукообразные чудовища и их приспешники, а также смертоносные испорченные дроны с усовершенствованным оружием. Если вы играли в версию для PSVR2, это обновление внесет некоторые улучшения, такие как улучшение графики и новые элементы управления наручным интерфейсом.
Функция "Чудеса", добавленная в обновлении Fractal, теперь настраивается, позволяя вам создавать собственные каталоги чудес, в которых собраны все ваши любимые открытия. Наконец, появились капитальные корабли Sentinel, с которыми можно вступать в бой. Если вы достаточно опытны, вы сможете уничтожить эти огромные космические корабли, очистив свой статус Wanted и получив ценные награды.
Полная версия примечаний к патчу доступна здесь, если вы хотите узнать больше.
Игре пошел 8-ой год, а они всё ещё продолжают поддерживать своё детище! И делают это на отлично! Браво Hello Games! Ubisoft, учитесь.
Какбэ многие относительно успешные игры ubisoft поддерживают и до сих пор бесплатным контентом и nextgen обновлениями, как оно Вальхалла и Far cry 5. Division 2 скоро 4 года стукнет. Все игры переведены и озвучены на русский язык.
Мало? Жрите кибервсранк, где за джва года из нового контента полторы куртки и хрюкайте от удовольствия.
Толку от этих игры юбисофт? Это игры-сервисы и игры-конвейры. Новшеством там даже и не пахнет. Тупое паразитирование на геймерах. Тот же Division 2 страдает от читеров в онлайне. А FarCry и AC, как я уже говорил это игры-конвейеры. Что они есть, что их нет, смысла 0.
Это точно!!!)))
Эм... А где нет читеров? И в чем есть смысл? Может в каллов дюти? Может фуфа2024? А нет же, в форза хорайзен 5 которая практически не отличается от Форза хорайзен 4. А как много смысла в Дарксоулсах и еже с ними. Игра года god of whore Ragnarok вообще по сути растянутое dlc. Ни разу не паразитирование на геймерах и римейки деда спайса и резика 4. Смысл во все это играть?
Во-первых, был разговор об играх Юбисофт, а не других студиях, ибо юбики первыми стали класть болт на геймеров, подкидывая из года в год шлакоблоки под порядковыми номерами (Far Cry) Во-вторых, все приведенные тобой игры это игры сервисы, за некоторым исключением. В-третьих, о читерах.Их нет на консолях. В-четвертых, игры, которые были переиначены (ремейки и ремастеры) были в большинстве случаев не для паразитирования на олдах, а чтоб привлечь к франшизе современное поколение, которых отпугивает графоуний начала 2000хх. Ну и в пятых - играть или не играть дело сугубо индивидуальное, как и иметь своё собственное, отличное от других мнение.
шон, остановись!
мы уже поняли что ты молодец!
еще бы редактор корабля добавили, вообще бы шик был.
Да, согласен. Вот бы хотя-бы такой же простенький, модульный компановщик, как в Everspace 2, я уже не говорю про более проработанный.
кстати, а что за компановщик в еверспейс2? )
В Everspace 2 можно любой корабль из 4 классов (истребитель, штурмовик, бомбардировщик и скаут) можно компоновать через разные модули, которые влияют как на характеристики, так и на визуал корабля.
а это?
нет, я имел введу самому "строить" корабль.
хотя бы влияющие только на визуал.
а не бегать по системам в поиске красивого для тебя корабля.
А зачем, в данной игре, какой-то редактор кораблей? Здесь, в космосе, делать-то и не чего.
О, новый контент :) Это всегда хорошо. Вообще очень хороший пример в игровом мире, когда разработчик, создав бяку, не бросил продукт как большинство делает, а исправил бяку и еще регулярно добавляет кучу клёвых вещей.
Только не последнее! надо еще с десяток как минимум бессплатных обновлений запилить
Спасибо за обновы,но сильно не хватает нового сюжета и квестов, исследования быстро надоедают( Экспедиции это конечно хорошее разнообразие, но опять же в основном исследования.
Жаль моделек новых грузовиков не завезли. :(
Грузовиков или всё же фрейтеров? Просто грузовик это класс корабля игрока, а вот фрейтер это твой флагман флота. Вот с последним согласен. Приелись уже одни и те же модели фрейтов. Хочется чего-то бОльшего и желательно не кубического.
Я о фрейтерах конечно. Приелись, это точно.
Трейлеры обновлений кстати заметьте все идут под одну и ту же заглавную музыку
в этой игре гринд превыше всего ?
почему когда я потратил неделю на поиски живого коробля виходит крутое обновление
После стольких обновлений - игра стала идеальной