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No Man's Sky 09.08.2016
Экшен, Симулятор, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика , Виртуальная реальность
7.3 3 884 оценки

В крупном обновлении ORBITAL для No Man's Sky представлен редактор кораблей и существенное изменение космических станций

butcher69
Новости

Прошло не так много времени между намеками и релизом - только сегодня мы сообщали что Шон Мюррей приступил к намекам на крупное обновление для своей космической песочницы No Man's Sky, как оно уже было выпущено

Среди крупнейших дополнений, включенных в обновление ORBITAL,- перестройка системы космических станций. До сих пор это был единственный элемент в игре, который не генерировался процедурно, но теперь улучшения движка позволяют переделать его, создав огромные внутренние и внешние пространства с улучшенными отражениями и металлическими поверхностями. После обновления экстерьеры космических станций приобретут невиданный ранее масштаб и большое разнообразие, а интерьеры станут больше, процедурно-генерируемыми и разнообразными, с множеством магазинов и развлечений.

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В 27-м обновлении No Man's Sky также появилась долгожданная фанатами функция: редактор кораблей. Благодаря этому редактору игроки смогут настраивать свои корабли и создавать невиданные ранее типы звездолетов, которые можно создавать из компонентов, собранных из обломков и руин. Кроме того, в обновлении ORBITAL появилась новая система гильдий, возможность отправлять на задания флот фрегатов и многое другое. Подробнее о дополнениях обновления можно узнать на официальном сайте игры.

No Man's Sky уже доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и Nintendo Switch.

31
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Ольга Бузова

Свой кастомный корабль - теперь все остальные космосимы можно отправить на помойку

10
Night Driving Avenger

А как связаны НМС и космосимы?

0
liandr

Зачем на помойку, можно разобрать и получить денюжку и наниты

4
ka27

Эх, а ведь могли бы, как в Старситизен, продавать корабли годами :)

0
Lexx77

Ух, поиграем...

3
xxREMAGxxIxxGAMERxx

а я и до этой обновы кастомизировал звездолёты с помощь кодов в редакторе сохранений, уверен многие так делали.

2
komstroj97

Одна из лучших обнов!!! Не заходил наверное больше года, надо вернуться с такими-то нововведениями

0
The Great Troll

Шон останавись! Хватит уже, мы поняли - ты не п*****болл ... Это какой по счету аддон уже??

0
Fallen Werewolf
No Man's Sky уже доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и Nintendo Switch.

Да ладно?

-1