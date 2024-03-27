В крупном обновлении ORBITAL для No Man's Sky представлен редактор кораблей и существенное изменение космических станций

Прошло не так много времени между намеками и релизом - только сегодня мы сообщали что Шон Мюррей приступил к намекам на крупное обновление для своей космической песочницы No Man's Sky, как оно уже было выпущено
Среди крупнейших дополнений, включенных в обновление ORBITAL,- перестройка системы космических станций. До сих пор это был единственный элемент в игре, который не генерировался процедурно, но теперь улучшения движка позволяют переделать его, создав огромные внутренние и внешние пространства с улучшенными отражениями и металлическими поверхностями. После обновления экстерьеры космических станций приобретут невиданный ранее масштаб и большое разнообразие, а интерьеры станут больше, процедурно-генерируемыми и разнообразными, с множеством магазинов и развлечений.
В 27-м обновлении No Man's Sky также появилась долгожданная фанатами функция: редактор кораблей. Благодаря этому редактору игроки смогут настраивать свои корабли и создавать невиданные ранее типы звездолетов, которые можно создавать из компонентов, собранных из обломков и руин. Кроме того, в обновлении ORBITAL появилась новая система гильдий, возможность отправлять на задания флот фрегатов и многое другое. Подробнее о дополнениях обновления можно узнать на официальном сайте игры.
No Man's Sky уже доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и Nintendo Switch.
Свой кастомный корабль - теперь все остальные космосимы можно отправить на помойку
А как связаны НМС и космосимы?
Зачем на помойку, можно разобрать и получить денюжку и наниты
Эх, а ведь могли бы, как в Старситизен, продавать корабли годами :)
Ух, поиграем...
а я и до этой обновы кастомизировал звездолёты с помощь кодов в редакторе сохранений, уверен многие так делали.
Одна из лучших обнов!!! Не заходил наверное больше года, надо вернуться с такими-то нововведениями
Шон останавись! Хватит уже, мы поняли - ты не п*****болл ... Это какой по счету аддон уже??
Да ладно?