В No Man's Sky началось повторение экспедиций

Разработчики наконец то запустили то о чем многие очень давно просили, повторение экспедиций. С 7 ноября уже стартовала экспедиция Плацдарм в которой вы можете получить знаменитую Нормандию из серии игры Mass Effect в качестве фрегата для своего флота. Экспедиция продлиться с 7 по 18 ноября.

Титан 19 ноября – 2 декабря

Картографируйте ослепительное множество новых звёзд и миров, образовавшихся в «Мирах: Часть II»: газовые гиганты, бескрайние океаны и скользящие по облакам горы. Получайте эксклюзивные награды, включая уникальный живой корабль, поднятый из чернильных глубин водного мира.

Реликвии 3 декабря - 16 декабря

Зарегистрируйтесь в Галактическом палеологическом обществе и присоединяйтесь к сообществу в путешествии по воссозданию древних форм жизни, раскрытию секретов, остававшихся нетронутыми на протяжении тысячелетий, и получению полной замены внешнего вида живого камня.

Корвет 17 декабря - 30 декабря

Ваш бывший звездолёт повреждён настолько, что его невозможно восстановить, а орда Стражей приближается. Соберите свой собственный звездолёт класса «корвет», улучшите его характеристики и потенциал и найдите убежище среди звёзд! Получите множество эксклюзивных наград, включая уникального робота-компаньона «Меха-мышь».

Нарушение 31 декабря - 13 января

Путешествуйте по заброшенной и пустынной вселенной, сталкиваясь с благоговением и ужасом, таящимися в глубинах космоса. Проследите историю потускневшего брандера «Аркадия», познайте невесомость и соберите модули с его обломков, чтобы улучшить свои собственные корветы. Выполняйте задания, чтобы получить набор древних и мощных модулей для корветов в стиле «Атлас».