Разработчики ремейка System Shock хотят возродить еще один забытый классический шутер от первого лица

No One Lives Forever — это шутер от первого лица из другой эпохи. Смесь стрельбы и скрытности — это экспериментально, рискованно и всегда изобретательно. Каждый уровень ощущается как новый элемент декора. В одном из разделов вы застреваете в перестрелке и одновременно падаете с самолета. В сиквеле битва с ниндзя в американском трейлерном парке прерывается торнадо, который поднимает в воздух всех и вся.

Вы все еще можете найти физическую копию No One Lives Forever 2, но для ее запуска вам понадобится старое оборудование и драйверы. Точно так же есть консольный порт для первой игры, но он уступает версии для ПК почти во всех отношениях и по-прежнему зависит от наличия и старой конфигурации. Nightdive идеально подходит для возвращения NOLF. Проблема, однако, в контрактах.

«Fox Interactive была частью Vivendi, которая затем объединилась с Activision, которая затем отделилась от Activision, поэтому часть Fox теперь принадлежит Disney», — объясняет основатель Nightdive Стивен Кик. «А теперь у вас есть Blizzard и Microsoft. А еще у вас есть Monolith, первоначальный разработчик, который теперь принадлежит Warner Bros. У вас есть все эти детали, которые потенциально могут быть принадлежать одному или нескольким из этих партнеров».

«Является ли ваш контракт просто издательским контрактом?», — говорит директор по развитию бизнеса Ларри Куперман, обрисовывая гипотетические юридические вопросы, которые может возникнуть при переиздании NOLF. «Есть ли у него срок годности? Вы не можете сказать об этом, не получив все контракты. А если вы не знаете всех имеющихся деталей, вы даже не знаете всех контрактов, которые нужно запрашивать.



Это тайтл, который мы определенно хотели бы вернуть. Это наш белый кит. Мы хотели бы вернуть все игры из этой серии. Но речь идет о том, чтобы найти условия и заставить все стороны, которые потенциально могут быть вовлечены, сказать: «Да, пожалуйста, продолжайте».

Тем не менее, есть некоторые – крайне частичные – проблески надежды. Хотя Nightdive в данный момент активно не занимается переизданием NOLF, Куперман говорит, что студия всегда «ищет».

«Это было, наверное, пять или шесть лет назад, на GDC, когда мне позвонили с неуказанного номера», — объясняет Кик. «И они сказали: «Я слышал, что вы ищете NOLF». Возможно, у меня есть что-то, что может вам помочь. Но сейчас я не могу говорить». Есть движущиеся части. Когда в некоторых из этих мест меняется руководство, которое может иметь или не иметь права, двери открываются. Это будет вопрос времени. Но я думаю, что в конце концов…»

Как ни странно, в тот же день, когда Nightdive давали интервью на GDC, Кик отправил твит в WB Games, спрашивая, может ли студия сделать ремастер No One Lives Forever.

«Позвольте мне сказать это по-другому», — заключает Куперман. «Если бы небеса разверзлись и упало соглашение, в котором говорилось: «На вас не подадут в суд за это», наши графики резко изменились бы».