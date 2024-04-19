No Rest for the Wicked неплохо стартовала в Steam, но технические проблемы снижают отзывы пользователей

No Rest for The Wicked со вчерашнего дня доступна в Steam и запуск вроде бы был положительным с точки зрения продаж и распространения, но сразу возникшие технические проблемы влияют на отзывы пользователей, снижая ее рейтинг.
Следует учитывать, что новая игра Moon Studios была выпущена в раннем доступе, поэтому технически это еще не полная версия, и некоторые неудобства такого типа, помимо очевидного факта отсутствия всего ожидаемого контента, нужно принять во внимание, однако, по мнению некоторых игроков, технические проблемы мешают наслаждаться игрой.
На момент написания No Rest for the Wicked имеет 4327 отзывов, из которых 57% положительные, так что это не особо негативная ситуация, а учитывая, что игра находится в раннем доступе, времени для решения проблем предостаточно.
По мнению различных пользователей, самые большие проблемы возникают с производительностью, а также в некоторых случаях с реакцией на команды или наличием подтормаживаний даже на довольно мощных конфигурациях ПК.
У игры довольно высокие системные требования, и все это может быть связано с тем, что её еще необходимо максимально улучшать и оптимизировать, что естественно для игры в раннем доступе.
С другой стороны, на момент запуска уже было зарегистрировано почти 34 000 пользователей одновременно, что является отличным началом для однопользовательской игры в раннем доступе и для небольшой команды.
Цену снизить до 500-1к в ру регионе и можно брать наверно
Меня возможно задизлайкают но поверьте, игра даже близко не стоит 2500
У меня вообще не запускается, черный экран после логотипов
А какая конфигурация? У меня минимальная рекомендованная - gtx 970, 16 gb ram, ну и процессор не помню какой был указан, у меня i7 6700. Запуск с черным экраном тоже ооочень долгий. Музыка идет сразу, а первая картинка загружается через минуты полторы - две. Я имею ввиду лого разработчиков. После лого снова относительно долгая загрузка. Загрузилась, я поставил качество графики Quality - игра зависла на первой же катсцене и после этого перестала загружаться вообще, помогла перезагрузка. Выставил графику на Performance - игра пошла относительно нормально в 30 fps, но потом в совершенно легких сценах где бой 1 на 1 начала проседать до 15-20 fps, а на второй катсцене вылетела с утечкой памяти. В общем играть в неё я пока не смогу. А жаль, то что я увидел мне понравилось.
Да у меня 5800х3д и 4090. Я минут 10 ждал, так и не загрузилось. Она виснет и не отвечает
13600k/4070, uwqhd-разрешение. На высоких, не максимальных, 60-70 кадров. Арт-дизайн неплохой, но технически такое себе. На этих настройках текстурки всё равно кажутся мыльноватыми. Управление ощущается каким-то ватным.
Ну так диджитал фаундри сказали что для 1080р и 60 кадров нужна 3070ти минимум, оптимизация в общем в сделку не входила :)
DLSS пусть добавляют!
Смотрю на графон и не понимаю откуда там такие требования, может пора к окулисту фиг знает
не вижу логики в отрицательных отзывах на игру в РАННЕМ ДОСТУПЕ
Вижу логику, потому что игру продают уже в таком состоянии. Когда игра выйдет в релиз, на старых отзывах будет пометка, что он написан на дорелизную версию.
Если не будет критики то забьют на оптимизон и фиксить не будут.