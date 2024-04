No Rest for the Wicked неплохо стартовала в Steam, но технические проблемы снижают отзывы пользователей

No Rest for The Wicked со вчерашнего дня доступна в Steam и запуск вроде бы был положительным с точки зрения продаж и распространения, но сразу возникшие технические проблемы влияют на отзывы пользователей, снижая ее рейтинг.

Следует учитывать, что новая игра Moon Studios была выпущена в раннем доступе, поэтому технически это еще не полная версия, и некоторые неудобства такого типа, помимо очевидного факта отсутствия всего ожидаемого контента, нужно принять во внимание, однако, по мнению некоторых игроков, технические проблемы мешают наслаждаться игрой.

На момент написания No Rest for the Wicked имеет 4327 отзывов, из которых 57% положительные, так что это не особо негативная ситуация, а учитывая, что игра находится в раннем доступе, времени для решения проблем предостаточно.

По мнению различных пользователей, самые большие проблемы возникают с производительностью, а также в некоторых случаях с реакцией на команды или наличием подтормаживаний даже на довольно мощных конфигурациях ПК.

У игры довольно высокие системные требования, и все это может быть связано с тем, что её еще необходимо максимально улучшать и оптимизировать, что естественно для игры в раннем доступе.

С другой стороны, на момент запуска уже было зарегистрировано почти 34 000 пользователей одновременно, что является отличным началом для однопользовательской игры в раннем доступе и для небольшой команды.