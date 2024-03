В No Rest for the Wicked не будет микротранзакций, боевых пропусков и "скинов лошади за 65 долларов"

Moon Studios добилась огромного успеха в жанре метроидвании благодаря играм Ori. Далее они займутся ролевой игрой в стиле Diablo с No Rest for the Wicked, которая выйдет в раннем доступе Steam в апреле.

В связи с приближающейся датой выпуска генеральный директор Moon Томас Малер не мог не пнуть конкурента в лице Diablo 4. Он заявил на X:

«Мы запускаем ранний доступ 18 апреля. Мы приглашаем всех стать частью нашего путешествия, чтобы мы получили данные, которые позволят нам шаг за шагом совершенствовать Wicked. Никаких микротранзакций и боевых пропусков в продаже нет. Нет скинов для лошади за 65$. Тайников тоже нет в продаже. Если вы хотите получить больше тайников, просто создайте сундук побольше из ресурсов, которые вы получаете в мире».

Далее Малер в одном из комментариев обмолвился насчёт цены игры:

«Существенно дешевле, чем скин для лошади за 65 долларов, это просто грабёж!»