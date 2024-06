Дебютный геймплейный ролик нуарного триллера Nobody Wants to Die

Студия Critical Hit Games представила дебютный геймплейный трейлер своего нового детективного приключения "Nobody Wants to Die". Действие игры разворачивается в далёком будущем, в Нью-Йорке 2329 года — мрачном мегаполисе, где человечество совершило прорыв в области бессмертия.

Благодаря передовым технологиям, люди научились сохранять своё сознание в специальных банках памяти и переносить его из одного тела в другое, фактически обретя вечную жизнь. Однако эта привилегия доступна лишь избранным, способным оплатить дорогостоящую подписку.

В этом мире, где смерть стала редкостью, а моральные принципы постепенно размываются, игрок берёт на себя роль Джеймса Карры — опытного детектива из отдела смертности. Едва оправившись после серьёзного инцидента, герой берётся за неофициальное расследование цепочки загадочных убийств. Помогать ему будет юная и амбициозная полицейская атташе Сара Каи.

Вместе напарникам предстоит выйти на след таинственного серийного убийцы, чьими жертвами становятся представители городской элиты. Игроку придётся использовать все свои навыки и передовые технологии, чтобы распутать клубок тайн и интриг, скрывающийся за каждым преступлением в этом неоновом нуарном мегаполисе.

Примечательно, что разработка Nobody Wants to Die ведётся уже шесть лет силами небольшой независимой студии Critical Hit Games. Несмотря на долгий производственный цикл, игра выглядит весьма многообещающе и привлекает внимание оригинальным сеттингом и атмосферой.

Релиз намечен на 17 июля этого года. Игра выйдет на ПК, а также на консолях текущего поколения — Xbox Series X и PlayStation 5.