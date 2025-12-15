Norland упрощает интриги: средневековый симулятор получает масштабное обновление

Разработчики стратегии Norland выпустили крупное осеннее обновление 45, которое вносит значительные изменения в игровой процесс, сосредоточив внимание на системе интриг и заговоров. Патч объединяет две предыдущие бета-версии (Update 43 и 44) и дополняет их новыми правками, при этом полностью совместим со старыми файлами сохранений.

Главным нововведением стала переработанная глобальная система заговоров, которая, по словам создателей, стала «проще, чем когда-либо». Новая механика позволит игрокам легче строить интриги и управлять влиянием в королевстве, не теряя при этом стратегической глубины. Кроме того, введена система прогрессии на основе роста населения и система слухов, влияющая на поведение жителей.

Обновление также улучшает строительство: теперь визуально отображается влияние жилых зданий на настроение населения, а меню строительства подсказывает необходимые ресурсы. Лагеря бандитов развиваются по аналогии с провинциями под управлением ИИ.

Дополнительно добавлены новые книги знаний, улучшен интерфейс и общий комфорт игры, а также внесены многочисленные балансные правки. Всего в обновлении содержится 122 изменения, исправления и нововведения, делающие Norland более удобным и увлекательным для игроков.