Время собирать налоги: Norland получает масштабное летнее обновление

Студия Long Jaunt и издатель Hooded Horse объявили о выходе масштабного «Большого летнего обновления» для средневекового симулятора королевства Norland. Обновление приносит с собой не только переработанную экономику и улучшенный искусственный интеллект, но и новую визуальную эстетику, которая отражает рост и развитие вашего королевства. А чтобы привлечь новых правителей, игра временно продаётся со скидкой.

Главное нововведение — это расширенный художественный стиль. В Norland теперь появилось больше видов зданий, улучшена детализация поселений, а города эволюционируют с течением времени: от простых соломенных лачуг до архитектуры, вдохновлённой Ганзейским союзом. Эта визуальная динамика позволяет наглядно увидеть путь от бедного феода до процветающего центра торговли и власти.

Также глубоко переработана внутриигровая экономическая система. Теперь у лордов есть личное золото, которое они тратят на еду, ресурсы и даже покупку колец — символов статуса. Это снимает с игрока лишнее микроуправление и делает политическую жизнь в королевстве более живой. Но на этом «удобство» заканчивается: лояльные лорды могут стать нелояльными политиками, начав тратить золото на покупку влияния, плетение интриг и попытки свергнуть вас с трона. А армия? Она тоже может колебаться в верности — всё зависит от характера каждого воина.

В числе других улучшений:

Объединённое меню производства и финансов для гибкого распределения ресурсов;

Упрощённая система строительства и новые визуальные индикаторы расстояний между зданиями;

Переработанная логика армии и влияния лордов;

Новые бонусы за семейные связи;

Улучшенные взятки и более логичная стоимость технологий.

Norland становится всё сложнее, живее и… опаснее. Управление средневековым королевством ещё никогда не было таким напряжённым — и увлекательным.