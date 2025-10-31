Анонсировано полное издание стратегии Northgard

Студия Shiro Games представила Northgard: Definitive Edition — наиболее полное издание своей стратегии в реальном времени, основанной на скандинавской мифологии. Разработчики также выпустили новый трейлер, приуроченный к анонсу.

В состав Definitive Edition войдет базовая версия игры со всеми улучшениями, крупное дополнение Cross of Vidar с новой кампанией, а также три дополнительных клана. Кроме того, издание предложит новый биом Вальхалла, биомы Биврёста для PvE и PvP режимов и цифровой артбук с концепт-артами и другими материалами.

Игрокам, уже владеющим базовой версией Northgard, не придется покупать издание заново — оно будет доступно в виде бесплатного обновления.

Выход Northgard: Definitive Edition запланирован на 4 декабря 2025 года для ПК в Steam, GOG и Epic Games Store.