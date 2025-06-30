В игре Nuclear Throne вышло обновление после девяти лет затишья

25 июня в игре Nuclear Throne вышла обновлённая бета-версия спустя почти 9 лет затишья в каких-либо обновлениях этой игры. В этом обновлении сделано множество улучшений для удобства игры. Была добавилена поддержка 60/120 кадров в секунду, имеется настройка соотношения сторон и новое меню управления, а также новый совет на экране загрузки для персонажа "Melting".



Пока что обновление находится в бета-тестировании, и чтобы обновиться до новой версии в стим, вам нужно будет сделать следующее:

Щёлкните правой кнопкой мыши по игре Nuclear Throne в вашей библиотеке стим.

Выберите «Свойства...»

Перейдите на вкладку «Бета-версии»

Выберите «openbeta_win64»

Дождитесь обновления игры

Теперь вы можете начать наслаждайтся новым плавным игровым процессом!

Как отмечается, в будущем разработчики игры планируют перенести эти и другие улучшения в новую и основную версию игры. Посмотреть оригинальное сообщение оставленное разработчиками можно на специальной странице в стим.