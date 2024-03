Octopath Traveler была удалена из Nintendo eShop

Ролевая игра, разработанная Square Enix и Acquire, в настоящее время недоступна для покупки на платформе Nintendo, однако предварительно приобретенные коды на игру у сторонних ритейлеров все еще работают.

Как отмечает Gematsu, права на издание игры сменились в декабре. Ранее игра издавалась Nintendo, однако теперь права на издание вернулись к Square Enix. Возможно, это изменение было сделано в преддверии выхода игры на другие платформы, в частности, на PlayStation, где она сейчас недоступна, несмотря на то, что ее сиквел вышел на консоли Sony.

Владелец FromSoftware, компания Kadokawa, недавно приобрела студию Octopath Traveler Acquire за нераскрытую сумму.

Токийская студия является разработчиком ролевого хита от Square Enix, а также серий Tenchu, Way of the Samurai и Abiba.

Она была основана в 1994 году и насчитывает 148 сотрудников, сообщается на ее сайте.