Продажи Octopath Traveler 2 превысили 1 млн копий ©

Сегодня Square Enix празднует выход Octopath Traveler 2, поскольку объявила, что с момента релиза в феврале 2023 года игра разошлась тиражом более 1 миллиона экземпляров.

Через официальный PR-аккаунт Octopath издательство поделилось в Twitter новым артом от ведущего художника игры Тацуаки Урушихары, на котором изображены Освальд, Очетте и Тронэ.

Для сравнения, игра Octopath Traveler 2018 года изначально была эксклюзивом для Switch и разошлась тиражом 1 миллион экземпляров примерно за три недели (по состоянию на сентябрь 2022 года было продано более 3 миллионов экземпляров). Octopath Traveler II, в отличие от своего предшественника, вышла на PC, PS4 и PS5 в тот же день, что и версия для Switch.