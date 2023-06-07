Octopath Traveler 2 24.02.2023
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Продажи Octopath Traveler 2 превысили 1 млн копий

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butcher69
Новости

Сегодня Square Enix празднует выход Octopath Traveler 2, поскольку объявила, что с момента релиза в феврале 2023 года игра разошлась тиражом более 1 миллиона экземпляров.

Через официальный PR-аккаунт Octopath издательство поделилось в Twitter новым артом от ведущего художника игры Тацуаки Урушихары, на котором изображены Освальд, Очетте и Тронэ.

Для сравнения, игра Octopath Traveler 2018 года изначально была эксклюзивом для Switch и разошлась тиражом 1 миллион экземпляров примерно за три недели (по состоянию на сентябрь 2022 года было продано более 3 миллионов экземпляров). Octopath Traveler II, в отличие от своего предшественника, вышла на PC, PS4 и PS5 в тот же день, что и версия для Switch.

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