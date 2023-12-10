Новый хоррор OD от Хидео Кодзимы стал самой обсуждаемой в прессе игрой с церемонии TGA 2023

Хидео Кодзима, завершив серию Metal Gear, перешел к IP Death Stranding. После успешного запуска четыре года назад разработчик работает над Death Stranding 2 и OD, причем последняя была анонсирована на последней выставке Xbox Showcase.

Death Stranding 2 была представлена в 2022 году с трейлером, демонстрирующим возвращение Нормана Ридуса в роли Сэма. Хотя многие ожидали возвращения этой игры на церемонии The Game Awards в этом году, Хидео Кодзима шокировал всех.

Кодзима представил первый взгляд на OD (Overdose) на церемонии Tha Game Awards, которая, по мнению аналитиков, лидировала по количеству упоминаний в прессе среди всех игр.

FanCensus проанализировал все игры, представленные на The Game Awards. OD заняла первое место, а God of War Ragnarok DLC и Blade - второе и третье соответственно.

В этом анализе игры оценивались на основе освещения в прессе. Результаты немного удивительны, так как трейлер OD Хидео Кодзимы было сложно понять, хотя это могло побудить прессу публиковать спекуляции по поводу увиденного, что привело к большему освещению. Вероятно и то, что участие в проекте режиссера Джордана Пила тоже позволило привлечь большее количество аудитории.

Поскольку такие IP, как Blade и God of War, уже стали известными и узнаваемыми, этот результат доказывает, что стратегия Хидео Кодзимы, заключающаяся в запутывающих анонсах, сработала и привлекла аудиторию.

Если вы оказались в числе миллионов зрителей, которых смутил трейлер, не стоит беспокоиться. Это классический анонс Хидео Кодзимы, которое оставляет зрителей в состоянии "ничего не понял, но очень интересно". Возможно, в трейлере есть несколько намеков, но расшифровать их - совсем другая история. Как бы то ни было, OD или Overdose - это совершенно иной проект, нежели прошлые работы Хидео Кодзимы.

В нем используются облачные технологии от Microsoft для достижения цели - создания нового средства развлечения. Разработчик ранее заявлял, что этот проект готовился уже давно, и технологии Microsoft наконец-то позволят его реализовать.

Ранее в сеть также просочился видеоролик к игре, в котором, судя по всему, были показаны ранние кадры. Тем не менее, Death Stranding 2, скорее всего, будет главным объектом внимания Kojima Productions на данный момент, а Overdose ожидается к концу этого поколения.