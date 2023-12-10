Новый хоррор OD от Хидео Кодзимы стал самой обсуждаемой в прессе игрой с церемонии TGA 2023

Хидео Кодзима, завершив серию Metal Gear, перешел к IP Death Stranding. После успешного запуска четыре года назад разработчик работает над Death Stranding 2 и OD, причем последняя была анонсирована на последней выставке Xbox Showcase.
Death Stranding 2 была представлена в 2022 году с трейлером, демонстрирующим возвращение Нормана Ридуса в роли Сэма. Хотя многие ожидали возвращения этой игры на церемонии The Game Awards в этом году, Хидео Кодзима шокировал всех.
Кодзима представил первый взгляд на OD (Overdose) на церемонии Tha Game Awards, которая, по мнению аналитиков, лидировала по количеству упоминаний в прессе среди всех игр.
FanCensus проанализировал все игры, представленные на The Game Awards. OD заняла первое место, а God of War Ragnarok DLC и Blade - второе и третье соответственно.
В этом анализе игры оценивались на основе освещения в прессе. Результаты немного удивительны, так как трейлер OD Хидео Кодзимы было сложно понять, хотя это могло побудить прессу публиковать спекуляции по поводу увиденного, что привело к большему освещению. Вероятно и то, что участие в проекте режиссера Джордана Пила тоже позволило привлечь большее количество аудитории.
Поскольку такие IP, как Blade и God of War, уже стали известными и узнаваемыми, этот результат доказывает, что стратегия Хидео Кодзимы, заключающаяся в запутывающих анонсах, сработала и привлекла аудиторию.
Если вы оказались в числе миллионов зрителей, которых смутил трейлер, не стоит беспокоиться. Это классический анонс Хидео Кодзимы, которое оставляет зрителей в состоянии "ничего не понял, но очень интересно". Возможно, в трейлере есть несколько намеков, но расшифровать их - совсем другая история. Как бы то ни было, OD или Overdose - это совершенно иной проект, нежели прошлые работы Хидео Кодзимы.
В нем используются облачные технологии от Microsoft для достижения цели - создания нового средства развлечения. Разработчик ранее заявлял, что этот проект готовился уже давно, и технологии Microsoft наконец-то позволят его реализовать.
Ранее в сеть также просочился видеоролик к игре, в котором, судя по всему, были показаны ранние кадры. Тем не менее, Death Stranding 2, скорее всего, будет главным объектом внимания Kojima Productions на данный момент, а Overdose ожидается к концу этого поколения.
Никакой игры не показали. Просто пробы актёров в мо-капе. Что они там обсуждали?
Это не пробы, смотри внимательнее
Вторая часть деатх страндинга провалится, потому что первая не предложила ничего...
Имя дало успех игре, но если один раз это случайность. то два раза закономерность...
хм.
так если имя дало успех игре - это не случайность.
и как бы 10млн проданных копий (на ноябрь 2022) говорит что очень даже предложила
Додик который не прошёл игру рассуждает об успехах франшизы.
Додик не знает что снимается кино . и продажи неплохие.
Имя дало успех игре =)))) какое имя какой игре. Ты ж не играл =) не прошёл =))) откуда у додиков мнение
Я вот купил поддавшись общему хайпу. Больше ни одной игры данного товарища не куплю.