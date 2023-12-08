На The Game Awards анонсирована новая игра от Хидэо Кодзимы и Джордана Пила - хоррор OD

Настоящий визионер игровой индустрии Хидэо Кодзима впервые за долгое время анонсировал свой следующий проект. В рамках церемонии The Game Awards он представил игру под названием OD, которая создана в сотрудничестве с известным режиссером ужасов Джорданом Пилом. Дебютный тизер игры демонстрирует потрясающую лицевую анимацию и жуткие диалоги, а разработчики обещают подарить игрокам "новую форму медиа".
Что представляет собой OD пока не до конца ясно. Судя по всему, перед нами иммерсивный хоррор-проект с уникальными возможностями для игроков. Хидэо Кодзима подчеркнул, что это всё-таки игра, которая создается при поддержке Xbox. Разработчики обещают объединить уникальное повествование из фильмов и облачные технологии с потрясающим актерским составом. В первом трейлере игры уже засветились София Лиллис, Хантер Шафер и Удо Кир.
На данный момент у OD нет даже примерной даты релиза. Как ожидается, увидеть результат уникального сотрудничества гениального геймдизайнера с именитым режиссером можно будет на ПК и консолях.
Кодзима совсем генийнулся.
Зашёл сюда, чтобы это и написать. Гений есть Гений.
Кодзима Гений . Без шуток.
Заинтриговали. Надеюсь, это будет нестандартно поданный ужастик.
зачем показывать геймплей, игровые механики игрового процесса?
игроки же не в игру играют! они играют в лица, в лицевые анимации, играют в кино?
так ведь?! верно же?!
Мне это очень напомнило, как Лилу в "5 элементе" изучала историю человечества
https://www.youtube.com/watch?v=bK1e27sTK9Q
Коджамба не только что-то свое и уникальное создает, а еще использует новейшие технологии, в данном случае metahuman (реалистичные модели людей и лицевая анимация)
Это внебрачный сын hellblade?
За Козявкина не переживаю, да и за Пилла тоже, неплохие фильмы снимает.
гений, что тут скажешь ещё
Я так понял поставщики травы у господина Каджимбы тоже гении в приготовлении добротного товара, не иначе.