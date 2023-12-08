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OD TBA
Ужасы, От третьего лица
6.5 20 оценок

На The Game Awards анонсирована новая игра от Хидэо Кодзимы и Джордана Пила - хоррор OD

Gutsz
Новости

Настоящий визионер игровой индустрии Хидэо Кодзима впервые за долгое время анонсировал свой следующий проект. В рамках церемонии The Game Awards он представил игру под названием OD, которая создана в сотрудничестве с известным режиссером ужасов Джорданом Пилом. Дебютный тизер игры демонстрирует потрясающую лицевую анимацию и жуткие диалоги, а разработчики обещают подарить игрокам "новую форму медиа".

Что представляет собой OD пока не до конца ясно. Судя по всему, перед нами иммерсивный хоррор-проект с уникальными возможностями для игроков. Хидэо Кодзима подчеркнул, что это всё-таки игра, которая создается при поддержке Xbox. Разработчики обещают объединить уникальное повествование из фильмов и облачные технологии с потрясающим актерским составом. В первом трейлере игры уже засветились София Лиллис, Хантер Шафер и Удо Кир.

На данный момент у OD нет даже примерной даты релиза. Как ожидается, увидеть результат уникального сотрудничества гениального геймдизайнера с именитым режиссером можно будет на ПК и консолях.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Нейтан Дрейк

Кодзима совсем генийнулся.

1
ratte88

Зашёл сюда, чтобы это и написать. Гений есть Гений.

1
makeavelli

Кодзима Гений . Без шуток.

1
ГАЗ-М20

Заинтриговали. Надеюсь, это будет нестандартно поданный ужастик.

1
KoRaG-108

зачем показывать геймплей, игровые механики игрового процесса?
игроки же не в игру играют! они играют в лица, в лицевые анимации, играют в кино?
так ведь?! верно же?!

1
ЕвМи

Мне это очень напомнило, как Лилу в "5 элементе" изучала историю человечества
https://www.youtube.com/watch?v=bK1e27sTK9Q

0
GayFish

Коджамба не только что-то свое и уникальное создает, а еще использует новейшие технологии, в данном случае metahuman (реалистичные модели людей и лицевая анимация)

0
ratte88

Это внебрачный сын hellblade?

0
Макс Макс 007

За Козявкина не переживаю, да и за Пилла тоже, неплохие фильмы снимает.

0
жифорсник

гений, что тут скажешь ещё

0
FatalleZ

Я так понял поставщики травы у господина Каджимбы тоже гении в приготовлении добротного товара, не иначе.

0