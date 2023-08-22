Анонсировано приключение с автоматизацией Oddsparks: An Automation Adventure ©

Massive Miniteam предлагает геймерам по-новому взглянуть на свой последний проект Oddsparks: An Automation Adventure. Новое дополнение к жанру автоматизированных игр призвано порадовать как новичков, так и ветеранов своей уникальной игрой.

Действие Oddsparks происходит в процедурно сгенерированном фэнтезийном мире. Игрокам предлагается погрузиться в различные биомы и раскрыть тайны, скрытые в прошлом. Играя в одиночку или в кооперативе, искатели приключений научатся древнему искусству создания искр, магически оживляемых существ, которые не просто необычны и очаровательны. Эти искры играют решающую роль в сборе ресурсов и содействии процессу автоматизации.

Вместо обычных конвейерных лент игроки создают пути для искр, чтобы транспортировать ресурсы между мастерскими. Это добавляет уровень творчества и стратегии в автоматизацию, и, когда они будут готовы, игроки могут даже вести свои искры в бой.

Планируется, что Oddsparks: An Automation Adventure войдет в ранний доступ как в Steam, так и в Epic Games Store. У игроков будет возможность участвовать в процессе разработки и влиять на будущее игры.