ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Okami Sequel 2027 г.
Экшен, Адвенчура
7.3 14 оценок

Хидеки Камия: уроки Bayonetta помогут сделать сиквел Okami ещё лучше

butcher69 butcher69

Сиквел Okami наконец находится в активной разработке, и для Хидеки Камии это особенный проект. Впервые в своей карьере он режиссирует продолжение игры, автором которой является сам, и потому относится к задаче максимально серьёзно. Камия признаётся, что его цель — превзойти оригинал и подарить фанатам ещё более глубокий и красивый опыт.

В беседе с VGC создатель отметил, что работа над Bayonetta 2, Bayonetta 3 и приквелом Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon стала для него важным уроком. По его словам, именно эти проекты помогли понять, насколько сильно ожидания фанатов могут расходиться с видением разработчиков. «Выпуск сиквелов и приквелов Bayonetta создал разрыв между тем, что мы в Platinum Games хотели сделать, и тем, чего ожидала аудитория. Реакция на Bayonetta 3 стала для меня озадачивающим опытом», — признался Камия.

Именно поэтому в работе над Okami 2 он особенно внимательно относится к балансу между собственной творческой свободой и наследием первой игры. Камия подчёркивает: его миссия — сделать продолжение лучше оригинала, сохранив дух, за который фанаты полюбили вселенную. Пока процесс разработки он описывает как «очень увлекательный» как для себя, так и для команды Clover Studio.

Поскольку студия остаётся небольшой, Okami 2 сейчас является их главным приоритетом. Однако в случае успеха проекта Камия надеется, что команда сможет попробовать силы и в других IP Capcom, вернуться к миру Okami или даже создать совершенно новую игру. Главное — оставаться верными творчеству, а не ожиданиям инвесторов.

1
1
Okami Sequel
2027 г.
Комментарии:  1
Ваш комментарий
0ncnjqybr
Хидеки Камия: уроки Bayonetta помогут сделать сиквел Okami ещё лучше

Помогут ли уроки Bayonetta сделать Хидеки Камию меньшим быдлом?

- Байонетта 2 на других консолях было бы круто.
- Заткнись н****, ты, кусок д*****, идиот... Исчезни...
- Камия-сан, пожалуйста, портируйте Байонетту 2 на ПК 😢
- Я говорил „скажи Нинтендо“ более 2000 триллионов раз, ты, насекомое... Рассыпься на элементарные частицы...