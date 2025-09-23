Хидеки Камия: уроки Bayonetta помогут сделать сиквел Okami ещё лучше

Сиквел Okami наконец находится в активной разработке, и для Хидеки Камии это особенный проект. Впервые в своей карьере он режиссирует продолжение игры, автором которой является сам, и потому относится к задаче максимально серьёзно. Камия признаётся, что его цель — превзойти оригинал и подарить фанатам ещё более глубокий и красивый опыт.

В беседе с VGC создатель отметил, что работа над Bayonetta 2, Bayonetta 3 и приквелом Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon стала для него важным уроком. По его словам, именно эти проекты помогли понять, насколько сильно ожидания фанатов могут расходиться с видением разработчиков. «Выпуск сиквелов и приквелов Bayonetta создал разрыв между тем, что мы в Platinum Games хотели сделать, и тем, чего ожидала аудитория. Реакция на Bayonetta 3 стала для меня озадачивающим опытом», — признался Камия.

Именно поэтому в работе над Okami 2 он особенно внимательно относится к балансу между собственной творческой свободой и наследием первой игры. Камия подчёркивает: его миссия — сделать продолжение лучше оригинала, сохранив дух, за который фанаты полюбили вселенную. Пока процесс разработки он описывает как «очень увлекательный» как для себя, так и для команды Clover Studio.

Поскольку студия остаётся небольшой, Okami 2 сейчас является их главным приоритетом. Однако в случае успеха проекта Камия надеется, что команда сможет попробовать силы и в других IP Capcom, вернуться к миру Okami или даже создать совершенно новую игру. Главное — оставаться верными творчеству, а не ожиданиям инвесторов.