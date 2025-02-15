Сиквел Okami станет прямым продолжением оригинала

После долгих лет ожидания Capcom анонсировала новый проект во вселенной Okami, подтвердив, что разработкой занимается студия Clovers под руководством Хидеки Камии. Теперь стало известно, что сиквел станет прямым продолжением оригинальной игры, а не Okamiden для Nintendo DS.

Продюсер Capcom Ёсиаки Хирабаяси сообщил IGN, что история будет следовать за событиями первой части, а главная героиня, богиня солнца Аматерасу, вернется. Хотя в трейлере это казалось очевидным, у фанатов оставались вопросы из-за наличия в Okamiden ее сына Чибитерасу.

Хирабаяси отметил, что Capcom понимает, что у Okamiden есть преданные поклонники, но новый проект строится на основе оригинальной Okami. Тем не менее, персонажи из Okamiden все еще могут появиться в сюжете.

Сиквел находится на ранней стадии разработки, и ждать новостей придется долго. Пока что Capcom не объявила дату выхода и платформы, на которых выйдет игра.