4X-стратегия Old World получила дополнение про Древний Египет Pharaohs of the Nile ©

Hooded Horse сообщили, что следующий пакет DLC для 4X-стратегической игры Old World от Mohawk Games под названием Pharaohs of the Nile уже доступен. Пакет представляет новую сюжетную кампанию с уникальными событиями, механикой и новым контентом для основного режима «песочницы».

Испытайте взлет и падение одной из величайших империй древнего мира в новой сюжетной кампании. В игре рассказывается о шести сценариях, в ней есть сделанная на заказ механика, новые персонажи и даже некоторые мифические отсылки, если присмотреться. В режиме песочницы игроки могут играть за Куш — недавно добавленную нацию, которая приобрела известность после краха бронзового века в 8 веке до нашей эры.

Новый DLC локализован с английского на немецкий, французский, испанский, русский, бразильский португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский и японский.