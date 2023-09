Новое дополнение для 4X-стратегии Old World отправит игроков в Древний Египет ©

Отправьтесь во времена фараонов и Нового царства Древнего Египта в следующем DLC для стратегической 4X-игры Old World от Hooded Horse и Mohawk Games, который выйдет 4 октября 2023 года. Дополнение Фараоны Нила представляет новую повествовательную кампанию с уникальными событиями, механиками, а также новым контентом для кампании-песочницы. Новый DLC будет локализован на немецкий, французский, испанский, русский, бразильский португальский, упрощенный китайский, традиционный китайский и японский языки.

В новой сюжетной кампании игроки переживут взлет и падение одной из самых могущественных империй древнего мира — Королевства Кемет (старое название Египта). Испытайте испытания и невзгоды древнего Кемета с момента его основания, через его Золотой век и внутреннюю борьбу с могущественными религиозными группировками, кульминацией которых стал крах бронзового века и великая миграция «народа моря».

Эта кампания будет включать в себя уникальные механики, такие как цикл разливов реки Нил, контент для конкретного сценария, такой как счетчик Маат, позволяющий отслеживать, находится ли ваша нация в равновесии, а также множество новых персонажей, неигровых персонажей и цепочек событий. Обратите пристальное внимание: вы можете оказаться в истории, вдохновленной ветхозаветной Книгой Исхода.

В кампании-песочнице игроки могут играть за Куш, недавно добавленную нацию, которая приобрела известность после краха в 8 веке до нашей эры. Помимо обычного набора национальных бонусов и уникальных юнитов, Куш — первая нация в Старом Свете, получившая уникальное улучшение — Кушитские пирамиды. Есть также пять династий на выбор, например, Пийе, первый кушитский фараон, объединивший Куш и Египет под одним правлением, и Аманиренас, Королева-воин, которая повела Куш против Римской империи.

Old World — Pharaohs of the Nile будет доступна в Steam, GOG и Epic Games Store.