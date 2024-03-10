Последнее обновление исторической 4X-стратегии Old World улучшает технологию портретов

Hooded Horse поделилась последними разработками для исторической 4X-стратегии Old World от Mohawk Games. После недавнего выпуска дополнения Wonders & Dynasties команда разработчиков вернулась с еще одной функцией, улучшающей качество жизни, которая поможет оживить впечатляющий состав персонажей игры.
Новая функция интерполяции портретов в игровом редакторе позволяет персонажам постепенно стареть. Это заменяет предыдущий набор из четырех фиксированных портретов, которые будут меняться в зависимости от возрастной категории персонажа.
Кроме того, новая функция поддерживает динамическую мимику, основанную на мнении персонажа о лидере фракции игрока. Наконец-то они смогут показать всем, что они на самом деле чувствуют. Новое обновление доступно уже сейчас и содержит обычные исправления ошибок и настройки. Вы можете прочитать полную информацию о патче по ссылке.
Old World доступна на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store.
Ну, хоть что то.
Они еще 7го выкатили эту обнову.