Последнее обновление исторической 4X-стратегии Old World улучшает технологию портретов

Глобальная историческая стратегия, в которой вам предстоит построить великую империю.

Вы возглавляете свою нацию и правите как истинный монарх. С годами ваш правитель стареет и в конце концов умирает, как любой смертный. Поэтому заблаговременно нужно обзавестись наследниками, достойными трона, чтобы сохранить династию.

Главным ресурсом в игре являются приказы. Они позволяют совершать множество действий в один ход. Чем выше авторитет правителя, тем больше приказов он может отдать для ускоренного развития государства.

Каждое решение влияет на судьбу вашей нации. Благоразумие, расчётливость и везение помогут возвести могущественную империю, пережившую века испытаний. Но одна ошибка может обернуться крахом всего, что вы так долго строили.

Также стоит отметить, что игровой мир населяют яркие исторические персонажи со своими достоинствами и недостатками. Они помогут расширить границы, защитить империю и наладить дипломатические связи с соседями.

Сделайте всё необходимое для того, чтобы ваша династия процветала и правила испокон веков.