Once Human TBA
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Авторы атмосферного выживача Once Human рассказали несколько новых подробностей

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butcher69
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Once Human была одной из самых интригующих игр, представленных на прошлогоднем мероприятии NetEase Connect. Ее зловещий и странный трейлер привлек многих людей и вызвал желание узнать больше. На сегодняшней презентации ежегодного мероприятия NetEase именно это и произошло.

Once Human - это игра на выживание с тематикой New Weird (литературный жанр Новые странные), что означает, что вы можете ожидать увидеть элементы реализма в сочетании с потусторонними явлениями. Разработчики говорят, что они черпали вдохновение у Г.П. Лавкрафта, а это значит, что вы можете ожидать космического ужаса, пытаясь выжить.

Действие игры происходит на огромной карте размером 16х16 км с четырьмя различными биомами. Кроме существ из другого царства, с которыми вам предстоит сражаться, в игре есть шесть фракций. Безусловно, в игре много всего, но команда настаивает на том, что игроки могут выбирать тип контента, с которым они хотят заниматься.

Если PvE - это ваш конек, то вы можете сосредоточиться на этом, собирая в мире ресурсы, чтобы создавать все более мощное снаряжение для борьбы со всем, что подбрасывает вам игра. Есть также подземелья, которые нужно исследовать, и мощные боссы, с которыми можно сразиться.

Кроме того, есть PvP для тех, кто хочет проверить свои навыки против других. Вы можете не только атаковать других игроков, но и украсть их добычу, победив их в перестрелке. Кроме того, вы можете объединиться с другими игроками и захватить территорию. После этого вы можете сражаться с другими игроками в битвах 20 на 20.

Сражаться с другими игроками, отстреливать родственников Ктулху и даже бороться с непогодой - звучит довольно напряженно, что, вероятно, вполне оправданно. В игре будет сохранен рассудок, а значит, вам придется справляться с этим наряду с обычными проблемами игры на выживание, такими как здоровье и голод.

Once Human появится в App Store, Google Play и на ПК. Выход игры запланирован на зиму этого года. Предварительная регистрация на мобильных устройствах еще не началась, но вы можете добавить игру в список желаемого в Steam.

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