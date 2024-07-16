Once Human преодолела отметку в 231 000 игроков в Steam

Несмотря на разногласия с условиями предоставления услуг и политикой обработки данных, игра Once Human от Starry Studio достигла нового рубежа по количеству игроков в Steam. После 131 000 игроков на старте игра достигла пика в 231 668 одновременных игроков всего два дня назад. За последние 24 часа в шутер-песочницу на выживание пришло более 200 000 игроков, что говорит о том, что это не просто дело выходного дня.
Игра Once Human вышла на рынок со смешанными впечатлениями: 59 процентов из 8 959 пользовательских отзывов в Steam были положительными. Однако с тех пор игра набрала 26 886 отзывов, из которых 67 процентов - положительные (хотя общий рейтинг все еще «смешанный»). Каковы бы ни были причины, игра демонстрирует отличные результаты для Singularity Studio Group и ее материнской компании NetEase.
Действие игры Once Human разворачивается в постапокалиптической обстановке, игроки выступают в роли металюдей, борющихся с нашествием звездной пыли. В игре есть строительство базы, крафтинг, лут, механика выживания, транспортные средства и многое другое. Ознакомьтесь с нашей рецензией вот тут.
Играть ради вайпа, никогда я таких людей не пойму.
Геймплейно она норм кстати. Но после первого вайпа я ещё ооочень долго в неё не вернусь.
Каждому своё конечно, но даже интересный геймплей не затянет меня туда, где есть вайп. Сразу всё желание отбивает играть в такое.
там не полный вайп все чертежи и крафт сохраняется, а каждый новый вайп будет с новым сюжетом и историями, да и если не хочешь вайпа можно будет продолжать дальше играть но уже в одиночку в своем мире
Игра топ что тут скажешь // Дмитрий Круглов
e8AN ЧТО ли! игра гэймпад не поддержиыает. игра корявая. удалил через пол часа // The Trees
то что игра геймпад не поддерживает это даже хорошо, ибо играть в шутеры на джостике это уже признак недалекого ума
Мне зашла, интересный выживач, да ещё бесплатно... // Максим Беспалов
Привет Helldrive...