Постапокалипсис наступает: Once Human выйдет на консолях в 2026 году

Starry Studio анонсировала, что бесплатная многопользовательская игра на выживание с открытым миром Once Human появится на PlayStation 5 и Xbox Series в 2026 году. Проект уже можно добавить в список желаемого в PlayStation Store и Microsoft Store.

Ранее игра дебютировала на ПК через Steam 9 июля 2024 года, а затем добралась до iOS и Android 23 апреля 2025 года.

Once Human переносит игроков в постапокалиптический мир, где каждый день — это борьба за выживание. Вместе с друзьями можно строить убежища, сражаться с пугающими мутантами и искать ответы на вопросы о причинах глобальной катастрофы.

В центре сюжета — вопрос: что значит оставаться человеком, когда всё вокруг рушится?