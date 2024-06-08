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Once Human 3-й квартал 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Постапокалипсис
7.4 60 оценок

Постапокалиптический шутер Once Human обзавелся новым геймплейным трейлером и датой выхода

butcher69
Новости

Once Human - это игра на выживание в открытом ре, ориентированная на многопользовательскую игру. Во время презентации Summer Game Fest был показан новый трейлер и названа дата релиза - постапокалиптический шутер выйдет 9 июля на ПК.

Апокалипсис изменил все. Человек-то, животное или растение…теперь все заражены инопланетным существом — Звездной пылью. Вы — Мета-человек, переживший заражение и способный использовать силу Звездной пыли. Играйте в одиночку или же собирайтесь в группы вместе с другими игроками, чтобы сражаться, строить и исследовать мир. Вы наша последняя надежда посреди этого хаоса.

Игроки, которые хотят очнуться в дикой природе и побороться за выживание прямо сейчас, смогут сделать это 10 июня в рамках ограниченной по времени демоверсии.

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