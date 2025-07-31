Журнал PC Gamer высоко оценил игру "Лихо одноглазое"

«Лихо одноглазое» — это игра, которая выглядит так, будто её создал русский режиссёр в 1909 году, чтобы снять фильм ужасов.

Мы живём в эпоху невероятно странных игр из Восточной Европы. Вот «Indika» — игра, где вы играете за монахиню, которая общается с дьяволом. А вот "Militsioner" — игра, где вы исследуете город, которым управляет гигантский полицейский. Есть ещё "HROT" — игра, которая рассказывает о социалистической Чехословакии. И теперь у нас есть "Лихо одноглазое" — игра в жанре хоррор/головоломка о двух стариках, которые пытаются понять, что такое зло.

В игре рассказывается история о деревенском кузнеце и деревенском портном. Вы играете за кузнеца и отправляетесь в лес, чтобы найти Лихо — одно из 867 воплощений зла в славянской мифологии.

Это игра-головоломка, в которой на большинство вопросов можно ответить, поджигая предметы. Но она гораздо более странная, чем кажется на первый взгляд.

Игра выполнена в чёрно-белых тонах, а соотношение сторон в некоторых местах настолько «удушающее», что его можно описать только так. Игра выглядит так, будто кто-то посмотрел множество немых фильмов Александра Довженко, прежде чем создать игру в стиле Amnesia.