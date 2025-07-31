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Лихо Одноглазое 28.07.2025
Адвенчура, Логические, Ужасы, Инди, От первого лица
6.4 43 оценки

Журнал PC Gamer высоко оценил игру "Лихо одноглазое"

Borovik-rus Borovik-rus

«Лихо одноглазое» — это игра, которая выглядит так, будто её создал русский режиссёр в 1909 году, чтобы снять фильм ужасов.

Мы живём в эпоху невероятно странных игр из Восточной Европы. Вот «Indika» — игра, где вы играете за монахиню, которая общается с дьяволом. А вот "Militsioner" — игра, где вы исследуете город, которым управляет гигантский полицейский. Есть ещё "HROT" — игра, которая рассказывает о социалистической Чехословакии. И теперь у нас есть "Лихо одноглазое" — игра в жанре хоррор/головоломка о двух стариках, которые пытаются понять, что такое зло.

В игре рассказывается история о деревенском кузнеце и деревенском портном. Вы играете за кузнеца и отправляетесь в лес, чтобы найти Лихо — одно из 867 воплощений зла в славянской мифологии.

Это игра-головоломка, в которой на большинство вопросов можно ответить, поджигая предметы. Но она гораздо более странная, чем кажется на первый взгляд.

Игра выполнена в чёрно-белых тонах, а соотношение сторон в некоторых местах настолько «удушающее», что его можно описать только так. Игра выглядит так, будто кто-то посмотрел множество немых фильмов Александра Довженко, прежде чем создать игру в стиле Amnesia.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Святой Джо

Мне заплатите пару штук баксов. Тоже высоко оценю вообще без проблеме.

15
MadPyramus

Моё лихо одноглазое тоже оценишь за пару штук?))

12
Alex40001

"а люди нет"

13
JackReacher

94% положительных отзывов в стим

9
Alex40001 JackReacher

из скольки? из 40кк? вопрос сколько примерно игру приобрело людей

так в стиме есть донные игры только с положительными отзывами... но как то че то не взлетели

9
Rey4rtRO Alex40001

Донная она потому что модно хейтить все русское без разбора?

9
Egik81

Ну что можно сказать. Во-первых игра на Unity со всеми вытекающими. Во-вторых качество графического исполнение оставляет желать лучшего. Видимо поэтому увидеть полноценное цветное изображение не суждено. Ибо применяются фильтры и по умолчанию Лихо оно же черное-белое изображение. Сепия и прочие маскирующие фильтры.

И да раз на Unity покапатся в ресурсах игры можно при помощи ArknightsStudio.

7
Rey4rtRO

Ты не знаком с таким понятием, как стилистика?

6
Egik81 Rey4rtRO

не стоит за стилистику выдавать желание спрять огрехи и прочие недостатки. В данном случае качество текстур,моделей и света. Как говорится не стоит баги выдавать за фичу. Любители скушают конечно а профи поставят на место.)))

7
нитгитлистер Egik81

так и я про тоже говрил ещё под прошым постом об этой игруле))

2
Денис Сидоров 5

Прошел где то пол игры, игра интересная для симулятора ходьбы с головоломками ,только эти разрабы могут в славянскую мифологию ,больше никто

5
Вадим Якимов

щас играю-ну такое...

3