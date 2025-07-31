Журнал PC Gamer высоко оценил игру "Лихо одноглазое"

«Лихо одноглазое» — это игра, которая выглядит так, будто её создал русский режиссёр в 1909 году, чтобы снять фильм ужасов.
Мы живём в эпоху невероятно странных игр из Восточной Европы. Вот «Indika» — игра, где вы играете за монахиню, которая общается с дьяволом. А вот "Militsioner" — игра, где вы исследуете город, которым управляет гигантский полицейский. Есть ещё "HROT" — игра, которая рассказывает о социалистической Чехословакии. И теперь у нас есть "Лихо одноглазое" — игра в жанре хоррор/головоломка о двух стариках, которые пытаются понять, что такое зло.
В игре рассказывается история о деревенском кузнеце и деревенском портном. Вы играете за кузнеца и отправляетесь в лес, чтобы найти Лихо — одно из 867 воплощений зла в славянской мифологии.
Это игра-головоломка, в которой на большинство вопросов можно ответить, поджигая предметы. Но она гораздо более странная, чем кажется на первый взгляд.
Игра выполнена в чёрно-белых тонах, а соотношение сторон в некоторых местах настолько «удушающее», что его можно описать только так. Игра выглядит так, будто кто-то посмотрел множество немых фильмов Александра Довженко, прежде чем создать игру в стиле Amnesia.
Мне заплатите пару штук баксов. Тоже высоко оценю вообще без проблеме.
Моё лихо одноглазое тоже оценишь за пару штук?))
"а люди нет"
94% положительных отзывов в стим
из скольки? из 40кк? вопрос сколько примерно игру приобрело людей
так в стиме есть донные игры только с положительными отзывами... но как то че то не взлетели
Донная она потому что модно хейтить все русское без разбора?
Ну что можно сказать. Во-первых игра на Unity со всеми вытекающими. Во-вторых качество графического исполнение оставляет желать лучшего. Видимо поэтому увидеть полноценное цветное изображение не суждено. Ибо применяются фильтры и по умолчанию Лихо оно же черное-белое изображение. Сепия и прочие маскирующие фильтры.
И да раз на Unity покапатся в ресурсах игры можно при помощи ArknightsStudio.
Ты не знаком с таким понятием, как стилистика?
не стоит за стилистику выдавать желание спрять огрехи и прочие недостатки. В данном случае качество текстур,моделей и света. Как говорится не стоит баги выдавать за фичу. Любители скушают конечно а профи поставят на место.)))
так и я про тоже говрил ещё под прошым постом об этой игруле))
Прошел где то пол игры, игра интересная для симулятора ходьбы с головоломками ,только эти разрабы могут в славянскую мифологию ,больше никто
щас играю-ну такое...